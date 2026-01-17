Nárok na štátny príspevok majú aj subjekty, ktoré síce nezasadli do parlamentných lavíc, ale prekročili hranicu troch percent.
Politické strany dostanú v roku 2026 za výsledky v parlamentných voľbách takmer 14,3 milióna eur. Ministerstvo financií SR rozdelí túto sumu medzi osem strán a jednu koalíciu, ktoré vo voľbách v roku 2023 získali aspoň tri percentá hlasov.
Rezort financií vypláca príspevky postupne počas celého štvorročného volebného obdobia (2023 – 2027). Celkovo si strany za toto obdobie pripíšu na účty 92,87 milióna eur. Ministerstvo zasiela peniaze spravidla počas letných mesiacov. Celková suma sa skladá z troch častí:
- príspevok za hlasy,
- príspevok na činnosť,
- príspevok na mandát.
Ktoré strany získajú najviac?
Najväčší podiel získa víťaz volieb, strana Smer-SD, ktorej štát vyplatí takmer 3,6 milióna eur.
Prehľad príspevkov pre parlamentné subjekty:
- Smer-SD takmer 3,6 mil. €
- Progresívne Slovensko vyše 2,8 mil. €
- Hlas-SD takmer 2,4 mil. €
- Koalícia hnutia Slovensko (býv. OĽANO), KÚ a Za ľudí takmer 1,5 mil. €
- KDH vyše 1,1 mil. €
- SaS 1,04 mil. €
- SNS vyše 935 000 €
Peniaze dostanú aj mimoparlamentné strany
Nárok na štátny príspevok majú aj subjekty, ktoré síce nezasadli do parlamentných lavíc, ale prekročili hranicu troch percent. Hnutie Republika získa takmer 460 000 eur a Maďarská aliancia (predtým Aliancia) vyše 424 000 eur.