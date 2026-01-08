Protestujúci skandovali „Hanba“ a „ICE, preč z Minnesoty“.
Agent amerického imigračného a colného úradu (ICE) v stredu smrteľne postrelil ženu, keď sa svojím vozidlom podľa úradov údajne pokúsila vraziť do príslušníkov úradu vykonávajúcich zásah v meste Minneapolis. Zábery z miesta činu však ukazujú len to, ako sa žena pokúšala s vozidlom uniknúť.
K streľbe v Minneapolise došlo počas protestu miestnych obyvateľov, ktorí sa na niekoľko hodín dostali do potýčok s bezpečnostnými zložkami vykonávajúcimi zásah. Ich obeťou sa stala 37-ročná občianka USA.
K situácii sa vyjadril prezident USA Donald Trump a primátor mesta Jacob Frey.
Ich vyjadrenia nájdeš vo videu:
