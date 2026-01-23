Z takmer 1800 Slovákov bez povolenia zdržiavať sa v Rakúsku odišlo dobrovoľne len 169.
V roku 2025 bolo v Rakúsku podaných celkovo 16 284 žiadostí o azyl. To je výrazne menej ako rok predtým, keď o azyl požiadalo 25 360 cudzincov. Znamená to medziročný pokles o 36 percent. Zároveň na čele rebríčka národností, ktorých členov deportovali vlani z Rakúska najčastejšie, sa umiestnili Slováci. Informujú o tom správy agentúry APA.
V porovnaní s rokom 2024 sa zvýšil o 588 počet tých, ktorí krajinu opustili. Vlani predstavovalo toto číslo 14 156, zatiaľ čo rok predtým to bolo 13 568. Ide o najvyšší počet deportácií a odchodov, aký kedy v krajine počas jedného roka zaznamenali.
Minulý rok opustilo Rakúsko dobrovoľne 54 percent cudzincov. Najčastejšie deportovaní boli Slováci, nasledovaní Turkami, Maďarmi a Rumunmi, pripomenula APA. Súčasne spresnila, že z 1 823 Slovákov bez povolenia zdržiavať sa v Rakúsku odišlo dobrovoľne len 169.
Takmer polovica žiadateľov o azyl mala menej ako 18 rokov
Prvýkrát po mnohých rokoch netvorili vlani v štatistike žiadostí o azyl v Rakúsku najväčšiu skupinu utečencov Sýrčania, ale Afganci (5077). Sýrčania podali približne 4 000 žiadostí. Somálčania, Turci a Rusi sa umiestnili na treťom až piatom mieste.
Takmer polovica žiadateľov o azyl (49,8 percenta) mala menej ako 18 rokov, pričom takmer 59 percent žiadateľov tvorili muži. Najväčší počet azylov udelili rakúske úrady Afgancom - 4 667, kladne vybavených tak bolo 74 percent žiadostí podaných touto skupinou. Naopak, Sýrčania mali iba 22-percentnú úspešnosť, spresnila APA.