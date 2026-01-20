Úrady v okresoch vydali oficiálne upozornenie na smogovú situáciu.
Mrazy posledných dní so sebou priniesli aj nepríjemnú hrozbu v podobe smogu. Keďže v krajine je bezvetrie, škodliviny sa držia pri zemi, a tak na veľkej časti územia dýchame pomerne nekvalitný vzduch. Problémy pociťujú najmä obyvatelia okresov Ružomberok, Jelšava, Lučenec, Rimavská Sobota, Levice a Košice-okolie, informuje iMeteo.
Úrady v týchto lokalitách vydali oficiálne upozornenie na smogovú situáciu pre prachové častice PM10.
Tieto častice do ovzdušia vypúšťa najmä kúrenie tuhými palivami. Odborníci preto obyvateľom dotknutých okresov odporúčajú, aby obmedzili pobyt vonku aj vetranie interiérov. Ľudia by mali tieto opatrenia dodržiavať až do momentu, kým víkendová zmena počasia nerozfúka znečistený vzduch.