Štát na webovej stránke ropk.sk opäť predáva majetok. Okresný úrad Banská Bystrica vyhlásil elektronickú aukciu na predaj prebytočného majetku štátu v obci Bacúrov. Ide o rodinný dom so súpisným číslom 61 spolu s hospodárskou budovou, drobnou stavbou a pozemkami s celkovou výmerou 1 040 m².
Primeraná cena je stanovená na 51 400 eur, pričom záujemcovia musia zložiť zábezpeku 2 500 eur. Ponuky je potrebné doručiť najneskôr do 20. februára 2026, obhliadka je možná po dohode. Nehnuteľnosť sa predáva v stave, v akom sa nachádza.
Celú ponuku si môžeš pozrieť na tomto webe.
