Podporili ho aj europoslankyňa za Smer Judita Laššáková, podnikateľ Zoroslav Kollár, bývalý sudca Štefan Harabin aj extrémista Marián Magát.
Začalo sa súdne pojednávanie s Danielom Bombicom, ktorý čelí obžalobe z extrémizmu. Na súd ho prišli podporiť viaceré známe osoby, medzi nimi europoslankyňa za Smer Judita Laššáková, podnikateľ Zoroslav Kollár, bývalý sudca Štefan Harabin aj extrémista Marián Magát.
Prokurátor podal obžalobu na Daniela Bombica pre 26 skutkov súvisiacich s extrémizmom a nenávistnými prejavmi na internete. Podľa obžaloby mal zdieľaním príspevkov na online platformách šíriť extrémistický materiál, prejavovať sympatie k zakázaným hnutiam, podnecovať nenávisť a dopúšťať sa nebezpečného elektronického obťažovania.
Daniela Bombica, na ktorého boli v minulosti vydané tri zatykače, eskortovali koncom januára 2025 z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho vzal do väzby pre obavu z pokračovania v trestnej činnosti. Obžaloba bola podaná začiatkom júla minulého roka a súd neskôr zamietol aj jeho sťažnosti proti jej prijatiu aj proti žiadosti o prepustenie z väzby.