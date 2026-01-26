Upozornil, že v prípade pokračovania nepravdivých obvinení je pripravený brániť sa právnou cestou.
Snúbenec Moniky Jakliovej, Roderik Dobosi, po prvý raz verejne reagoval na informácie, ktoré sa po tragickej nehode objavili v médiách a na sociálnych sieťach. Uviedol, že z úcty k rodine svojej snúbenice sa pôvodne nechcel vyjadrovať, ale po šírení nepravdivých tvrdení už nemôže ďalej mlčať, informuje portál Parameter.
Roderik Dobosi je pripravený brániť sa právnou cestou
Poprel, že by medzi nimi niekedy dochádzalo k násiliu, prenasledovaniu či obťažovaniu, a zdôraznil, že to neplatí ani pre osudnú noc. Potvrdil, že sa nachádzal na mieste nehody, no tvrdí, že prišiel až po záchranároch a polícii. Na miesto sa vybral po tom, ako mu aplikácia v aute ukázala náhle zastavenie vozidla a Monika nereagovala na jeho hovory.
Dobosi odmietol tvrdenia, že by na mieste hľadal jej mobilný telefón, a zdôraznil, že ho zaujímal výlučne jej zdravotný stav. Zároveň upozornil, že ak budú pokračovať nepravdivé vyjadrenia na jeho adresu, je pripravený brániť sa právnou cestou.
Rodina Moniky Jakliovej medzičasom uviedla, že je vylúčené, aby bola pred smrťou niekým napadnutá alebo prenasledovaná.