Natália Mišániová
dnes 26. januára 2026 o 13:13
Čas čítania 0:40

Snúbenec Moniky Jakliovej prehovoril po tragickej nehode: Odmieta násilie aj šírené obvinenia

Snúbenec Moniky Jakliovej prehovoril po tragickej nehode: Odmieta násilie aj šírené obvinenia
Zdroj: Facebook/ Monika Jákliová

Upozornil, že v prípade pokračovania nepravdivých obvinení je pripravený brániť sa právnou cestou.

Snúbenec Moniky Jakliovej, Roderik Dobosi, po prvý raz verejne reagoval na informácie, ktoré sa po tragickej nehode objavili v médiách a na sociálnych sieťach. Uviedol, že z úcty k rodine svojej snúbenice sa pôvodne nechcel vyjadrovať, ale po šírení nepravdivých tvrdení už nemôže ďalej mlčať, informuje portál Parameter

Roderik Dobosi je pripravený brániť sa právnou cestou 

Poprel, že by medzi nimi niekedy dochádzalo k násiliu, prenasledovaniu či obťažovaniu, a zdôraznil, že to neplatí ani pre osudnú noc. Potvrdil, že sa nachádzal na mieste nehody, no tvrdí, že prišiel až po záchranároch a polícii. Na miesto sa vybral po tom, ako mu aplikácia v aute ukázala náhle zastavenie vozidla a Monika nereagovala na jeho hovory.

Dobosi odmietol tvrdenia, že by na mieste hľadal jej mobilný telefón, a zdôraznil, že ho zaujímal výlučne jej zdravotný stav. Zároveň upozornil, že ak budú pokračovať nepravdivé vyjadrenia na jeho adresu, je pripravený brániť sa právnou cestou.

Rodina Moniky Jakliovej medzičasom uviedla, že je vylúčené, aby bola pred smrťou niekým napadnutá alebo prenasledovaná.

21. januára 2026 o 10:03 Čas čítania 0:19 Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
25. januára 2026 o 8:48 Čas čítania 0:46 Súd zakázal Borárosovi priblížiť sa k Jákliovej. Po jej smrti sa objavujú nové informácie a správy z telefónu Súd zakázal Borárosovi priblížiť sa k Jákliovej. Po jej smrti sa objavujú nové informácie a správy z telefónu
25. januára 2026 o 15:59 Čas čítania 0:26 Nehoda influencerky Moniky Jákliovej má viacero nejasností. Rodina vylučuje prenasledovanie Nehoda influencerky Moniky Jákliovej má viacero nejasností. Rodina vylučuje prenasledovanie
Monika Jákliová
Zdroj: Fcebook/ Monika Jákliová
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Slovensko
