Meteorológovia varujú pred možným oslabením až rozpadom polárneho víru, čo by na prelome januára a februára mohlo priniesť výrazné ochladenie do Severnej Ameriky a neskôr aj do Európy. Zmeny v stratosfére naznačujú, že zimné počasie by sa mohlo vrátiť v plnej sile, informuje o tom portál Severe Weather Europe.
Podľa aktuálnych predpovedí sa narušený polárny vír začne prejavovať najskôr v Spojených štátoch, kam by mal preniknúť veľmi studený arktický vzduch. V ďalšej fáze by sa ochladenie mohlo rozšíriť aj do Európy. Súvisí to s javom nazývaným náhle stratosférické oteplenie, ktoré dokáže výrazne ovplyvniť prúdenie vzduchu na severnej pologuli.
Ochladenie dorazí aj na Slovensko
Odborníci upozorňujú, že v prvej polovici februára nemusia byť mrazy ešte najvýraznejšie, no výraznejšie ochladenie by mohlo prísť približne v polovici mesiaca, a to aj v strednej Európe vrátane Slovenska a Česka. Zároveň zdôrazňujú, že ide o dlhodobejšiu prognózu, ktorá sa ešte môže meniť, no podobný vývoj po stratosférickom oteplení sa v minulosti už viackrát zopakoval.