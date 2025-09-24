Odvolali sa pri tom na výnimku v zákone o slobodnom prístupe k informáciám.
Ministerstvo vnútra SR potvrdilo, že v Bratislave na účely zabezpečenia ochrany jedného z troch najvyšších ústavných činiteľov kúpilo nehnuteľnosť. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann. Rezort neodpovedal na otázky súvisiace so sumou, ktorú na bývanie prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR a predsedu vlády SR investoval. Odvolal sa pri tom na výnimku v zákone o slobodnom prístupe k informáciám.
„Ministerstvo vnútra SR je plne zodpovedné za bezpečnosť najvyšších ústavných činiteľov. Z tohto dôvodu sa nehnuteľnosti určené na tento účel nadobúdajú do vlastníctva Slovenskej republiky - správy Ministerstva vnútra SR výlučne s využitím výnimky,“ uviedol Neumann. Výnimka, na ktorú sa hovorca v reakcii na otázky TASR odvolal, umožňuje nezverejňovať zmluvy týkajúce sa plnenia úloh Policajného zboru napríklad v súvislosti s terorizmom.
Rádiožurnál Slovenského rozhlasu na svojom webe v pondelok (22. 9.) publikoval zistenia, že rezort vnútra pred mesiacmi kúpil nehnuteľnosť v Bratislave. V stredu zverejnil ďalšiu informáciu, že ministerstvo malo kúpiť ešte jeden lukratívny objekt.
Nárok na štátom zabezpečené bývanie vznikol prezidentovi SR, predsedovi parlamentu a premiérovi po prijatí lex atentátu v súvislosti s atentátom na Roberta Fica (Smer-SD).
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) však ozrejmil, že sa nemá záujem sťahovať do štátom zabezpečeného bývania. Premiér podľa svojich slov nevie, čo ministerstvo vnútra kúpilo. Ako však dodal, je rád, keď štát nehnuteľnosti vlastní. Podotkol, že iné subjekty majú o prenájom nehnuteľností často záujem, ide napríklad o ambasády iných krajín. Štátne bývanie už verejne odmietol aj predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). Verí však, že vila nájde svoje využitie.