Najväčšiu časť tvoril kokaín ukrytý v debnách s banánmi, ktorý sa dostal až do obchodných reťazcov.
Česká polícia pred Vianocami informovala na sociálnej sieti, že zlikvidovala veľké množstvo zadržaných drog. V spaľovni skončili približne tri tony omamných látok v hodnote niekoľkých miliárd českých korún. Drogy pochádzali z akcií Národnej protidrogovej centrály, krajských policajných útvarov aj colníkov.
Spálené boli najmä veľké zásielky kokaínu, okolo tony, ďalej asi 900 kilogramov anabolík a tiež heroín, marihuana či hašiš. Podľa hovorkyne polície Lucie Šmoldasovej časť drog pochádzala z rozsiahlych operácií, časť od drobných dílerov. Najväčší balík predstavoval kokaín ukrytý v debnách s banánmi, ktorý sa omylom dostal až do dvoch predajní v Česku. Polícia v tomto prípade zaistila 840 kilogramov drogy.