Klasické bakalárske práce môžu nahradiť praktické projekty či portfóliá.
České univerzity postupne menia podmienky ukončenia bakalárskeho štúdia. Na viacerých fakultách ustupujú klasické bakalárske práce a nahrádzajú ich praktickejšie formy hodnotenia, ako sú projekty, portfóliá či nové typy záverečných skúšok, ktoré majú lepšie preveriť schopnosti študentov v praxi, informuje portál ČT24.
Nový prístup už zavádzajú napríklad Ostravská univerzita, Masarykova univerzita v Brne alebo Univerzita Palackého v Olomouci. V učiteľských odboroch budú študenti namiesto písania práce obhajovať vlastné portfólio alebo absolvovať skúšku s otvorenými zdrojmi. Technické a IT smery sa zamerajú najmä na riešenie reálnych projektov, často v spolupráci so zamestnávateľmi.
Podľa univerzít nejde o zjednodušenie štúdia, ale o snahu lepšie prepojiť vzdelávanie s praxou a reagovať na meniace sa podmienky, vrátane rýchleho nástupu umelej inteligencie.
Podobné zmeny zvažuje aj Slovensko
Ministerstvo školstva chce vysokým školám umožniť väčšiu flexibilitu, aby si samy rozhodli, či študenti ukončia štúdium klasickou prácou, alebo odbornou praxou doplnenou o portfólio a obhajobu. Záverečné práce by však nezanikli plošne, zostali by tam, kde majú skutočný odborný význam.