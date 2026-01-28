Spoločnosť nasadzuje umelú inteligenciu na automatizáciu úloh, čím nahrádza ľudskú silu a snaží sa znížiť prevádzkové náklady na predpandemickú úroveň.
Americký internetový gigant Amazon plánuje zrušiť približne 16 000 pracovných miest po celom svete. Spoločnosť chce týmto krokom zefektívniť svoju prevádzku a obmedziť byrokraciu. Väčšinu prepúšťania plánuje gigant realizovať v USA.
Amazon ohlasuje ďalšiu veľkú vlnu prepúšťania len tri mesiace po tom, čo zrušil približne 14 000 pozícií. Generálny riaditeľ spoločnosti Andy Jassy už minulý rok avizoval, že masívne nasadenie nástrojov umelej inteligencie prinesie širšiu automatizáciu úloh, čo prirodzene vyústi do straty pracovných miest.
Aktuálne Amazon zamestnáva po celom svete zhruba 1,58 milióna ľudí, pričom väčšina z nich obsadzuje miesta v distribučných centrách a skladoch. Spoločnosť zdvojnásobila počet svojich zamestnancov počas pandémie koronavírusu, keď milióny ľudí nakupovali na internete z domova. V posledných rokoch však veľké technologické a maloobchodné firmy rušia tisíce pracovných miest, pretože chcú dostať svoje výdavky opäť pod kontrolu.