Katarína Jánošíková
dnes 28. januára 2026 o 16:42
Čas čítania 0:31

Umelá inteligencia nahrádza zamestnancov v Amazone. Gigant ruší tisíce pracovných miest

Umelá inteligencia nahrádza zamestnancov v Amazone. Gigant ruší tisíce pracovných miest
Zdroj: Wikimeadia

Spoločnosť nasadzuje umelú inteligenciu na automatizáciu úloh, čím nahrádza ľudskú silu a snaží sa znížiť prevádzkové náklady na predpandemickú úroveň.

Americký internetový gigant Amazon plánuje zrušiť približne 16 000 pracovných miest po celom svete. Spoločnosť chce týmto krokom zefektívniť svoju prevádzku a obmedziť byrokraciu. Väčšinu prepúšťania plánuje gigant realizovať v USA. 

Amazon ohlasuje ďalšiu veľkú vlnu prepúšťania len tri mesiace po tom, čo zrušil približne 14 000 pozícií. Generálny riaditeľ spoločnosti Andy Jassy už minulý rok avizoval, že masívne nasadenie nástrojov umelej inteligencie prinesie širšiu automatizáciu úloh, čo prirodzene vyústi do straty pracovných miest.

Aktuálne Amazon zamestnáva po celom svete zhruba 1,58 milióna ľudí, pričom väčšina z nich obsadzuje miesta v distribučných centrách a skladoch. Spoločnosť zdvojnásobila počet svojich zamestnancov počas pandémie koronavírusu, keď milióny ľudí nakupovali na internete z domova. V posledných rokoch však veľké technologické a maloobchodné firmy rušia tisíce pracovných miest, pretože chcú dostať svoje výdavky opäť pod kontrolu.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: FOTO TASR/Marko Erd
Zahraničie
