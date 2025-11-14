Firma plánuje ukončiť menej výnosnú rotačnú tlač a sústrediť sa na ziskovejšiu hárkovú produkciu, pričom časť pracovníkov príde o prácu.
V Turci by mala po obuvníckom závode čoskoro skončiť ďalšia továreň. Výrobu plánuje ukončiť výrobca obalov DS Smith Tupark Obaly v Martine, pričom zamestnanci už boli informovaní, že im hrozí strata práce. Rokovania s odbormi a manažmentom ešte pokračujú, informuje denník SME.
Martinský závod má viac ako 120-ročnú históriu a dnes patrí pod britskú spoločnosť DS Smith, významného hráča na trhu s obalmi a papierovými výrobkami. Podľa slov firmy ide o súčasť širšej reštrukturalizácie, ktorá zasiahne viaceré európske prevádzky. V martinskom závode pracuje približne 200 ľudí.
Okrem toho sa v regióne hovorí o problémoch aj v tlačiarňach Neografia, ktoré zápasia s vysokými stratami. Firma plánuje ukončiť menej výnosnú rotačnú tlač a sústrediť sa na ziskovejšiu hárkovú produkciu, pričom časť pracovníkov príde o prácu. Cieľom je vyhnúť sa hromadnému prepúšťaniu a zamestnanci odchádzajú postupne.