Emailová adresa bude slúžiť aj na dopytovanie v prípade, že ste na otázku nedostali úplnú odpoveď.
Sociálna poisťovňa bude mať novú emailovú adresu. V prípade otázok majú klienti komunikovať prostredníctvom webového formulára a odpoveď príde z novej e-mailovej adresy – [email protected].
Tento krok má slúžiť pre zvýšenie komfortu klienta, dôvryhodnosť oznámení a zabrániť obavám z možného zneužitia kontaktných údajov. V prípade, že klient dostane neúplnú odpoveď a má ešte otázky môže zaslať email spätne na adresu [email protected], informuje socpoist.sk.
