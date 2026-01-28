Touto zmenou chce ministerstvo prilákať motivovaných odborníkov.
Ministerstvo vnútra SR otvorilo brány polície aj pre uchádzačov s vybranými zdravotnými obmedzeniami. Rezort po novom prijíma k určitým policajným činnostiam aj ľudí s akceptovateľnou poruchou zraku, pričom sa opiera o moderné poznatky z lekárskej praxe. Vďaka tomuto kroku už do služobného pomeru nastúpilo viac nových policajtov, ktorí aktívne nosia okuliare. Ministerstvo plánuje čiastočne uvoľniť kritériá aj pre uchádzačov trpiacich alergiou.
„Týmito zmenami chceme zabezpečiť, aby polícia dokázala osloviť a získať kvalifikovaných a motivovaných ľudí. Tí dokážu plnohodnotne vykonávať službu aj napriek určitým zdravotným obmedzeniam,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Snaha zosúladiť nároky s realitou v praxi má pomôcť stabilizovať Policajný zbor, ktorému stále chýba vyše 3 000 príslušníkov.
Do priameho výkonu služby po novom nastúpia aj osoby po úspešnej imunoterapii, ktoré nevykazujú prejavy ochorenia, nepotrebujú liečbu a môžu sa bez obmedzení pohybovať v exteriéri. Rezort zároveň zvažuje, že do vybraných funkcií prijme aj aktívnych alergikov.
Títo odborníci by mohli posilniť oblasti, ktoré si nevyžadujú stopercentný zdravotný stav v teréne, ale vyžadujú špecifické vedomosti z financií, daní či medzinárodného práva. Alergia tak už nebude brániť v práci napríklad kriminalistickým expertom či vyšetrovateľom.
Ministerstvo vnútra už minulý rok upravilo podmienky fyzických previerok, aby lepšie zohľadňovali profesijné požiadavky. Najnovšie odborníci prehodnotili aj lekárske prijímacie kritériá, čím rezort reaguje na dlhodobý vývoj a reálne potreby výkonu služby v Policajnom zbore.