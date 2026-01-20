Ak prebytočnú energiu dodávajú do siete alebo ju predávajú nájomcom, vzniká povinnosť platiť DPH, daň z príjmu a pri výkone nad 50 kW aj spotrebnú daň z elektriny.
Firmy, ktoré majú fotovoltiku s vyšším výkonom, než potrebujú pre vlastnú spotrebu, musia počítať s daňami. Ak prebytočnú elektrinu dodávajú do siete alebo ju predávajú nájomcom, vzniká im daňová povinnosť. Okrem dane z príjmu ide aj o DPH a v niektorých prípadoch aj o spotrebnú daň z elektriny, upozorňuje poradenská spoločnosť Grant Thornton.
Spotrebná daň sa týka aj vlastnej spotreby
Každý subjekt s fotovoltickým zariadením nad 50 kW sa podľa zákona považuje za elektroenergetický podnik a musí sa registrovať na colnom úrade. Spotrebná daň sa pritom platí aj z elektriny, ktorú firma spotrebuje sama. Sadzba dane je 1,32 eura za MWh a má platiť aj v roku 2026.
Kontroly sa zameriavajú najmä na nezdanenú vlastnú spotrebu elektriny. V roku 2024 dosiahol výber spotrebnej dane z elektriny vyše 12,5 milióna eur.
Vyhnúť sa dani sa dá, no nie zadarmo
Firmy sa môžu spotrebnej dani vyhnúť nákupom záruk o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktoré organizuje OKTE, no tento proces je administratívne náročný a nákladný.
Fotovoltické zariadenia je možné daňovo odpisovať, ak ich cena presiahne 1 700 eur. Doba odpisovania sa líši podľa častí zariadenia, od približne 6 rokov pri paneloch a batériách až po 20 rokov pri nosnej konštrukcii.