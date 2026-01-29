Národná diaľničná spoločnosť úsek úplne uzavrie, aby umožnila mestu osadiť novú lávku pre peších a cyklistov.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) cez víkend úplne uzavrie úsek diaľnice D2 medzi Kútmi a Malackami. Odbor mediálnej komunikácie NDS informoval, že diaľničiari vyhoveli žiadosti mesta Malacky, ktoré nad diaľnicou osádza novú lávku pre peších a cyklistov.
Stavebná firma spustí obmedzenia v sobotu 31. januára o 22:00 h. Realizátor projektu predpokladá, že práce ukončí v nedeľu 1. februára v ranných hodinách.
Motoristi musia počas uzávery využiť obchádzkovú trasu. „Vodičov nasmerujeme na starú cestu, ktorá vedie cez obce Sekule, Moravský Svätý Ján a Veľké Leváre,“ spresnila NDS. Diaľničiari zdôrazňujú, že uzávera je nevyhnutná pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov aj samotných motoristov.