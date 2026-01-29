Polícia varuje pred tragickými následkami podobného hazardu.
Žilinskí diaľniční policajti namerali na diaľnici D1 vodiča, ktorý výrazne prekročil maximálnu povolenú rýchlosť. V úseku, kde zákon povoľuje 130 km/h, jazdil rýchlosťou až 217 km/h. Žilinská krajská polícia o tomto incidente informovala vo štvrtok na sociálnej sieti.
Hliadka z diaľničného oddelenia v Liptovskom Mikuláši vozidlo okamžite zastavila a skontrolovala doklady vodiča. Za nebezpečnú jazdu mu policajti na mieste uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur.
„Vyzývame vodičov, aby dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť a jazdili bezpečne,“ upozornili policajti v oficiálnom vyhlásení.