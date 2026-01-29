Hlavné témy
Katarína Jánošíková TASR
dnes 29. januára 2026 o 18:25
Čas čítania 0:33

Polícia obvinila Petra Petrova z krivej výpovede. Údajne klamal vo výpovedi proti čurillovcom

Polícia obvinila Petra Petrova z krivej výpovede. Údajne klamal vo výpovedi proti čurillovcom
Zdroj: TASR/ Ondrej Hercegh

Tento posun zásadne mení dynamiku vyšetrovania v medializovanej kauze známej ako „Čurillovci“.

Polícia vzniesla obvinenie voči Petrovi Petrovi za krivú výpoveď v prípade svedectva proti dvom policajtom, Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi. Advokát policajtov Peter Kubina potvrdil túto informáciu, na prípad upozornil portál Aktuality.sk.

Peter Kubina doplnil, že jeho klienti v tomto konaní vystupujú ako poškodení. Práve na základe výpovede Petra Petrova ich totiž polícia pôvodne zadržala. Podľa advokáta už jeho klienti dostali príslušné rozhodnutie do rúk.

Prezídium Policajného zboru uviedlo, že nemôže poskytovať informácie o konkrétnych osobách.

Policajný zbor nemôže poskytnúť informácie o konkrétnych osobách. Dôvodom je zákonná ochrana súkromia, zásada prezumpcie neviny a nariadenia GDPR,“ vysvetlilo prezídium.
Inštitúcia dodala, že verejnosť informuje výlučne o svojej činnosti a všeobecných postupoch.

Pôvodne polícia obvinila Dunčku a Magulu v decembri 2024 z marenia spravodlivosti. Kompetentné orgány im však tieto obvinenia neskôr zrušili. Aktuálne obvinenie Petra Petrova tak vrhá na vtedajšie udalosti nové svetlo.

petrov
Zdroj: MV SR
