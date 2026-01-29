Bezhotovostne môžeš platiť už od 1 eura. Takto začnú na Slovensku fungovať QR platby

Na flexibilitu QR platieb upozorňuje hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč
Od 1. marca 2026 musia všetci predajcovia umožniť zákazníkom bezhotovostný nákup pri platbách nad jedno euro. Zákon však neprikazuje jeden konkrétny spôsob. Obchodníci si môžu vybrať riešenie, ktoré im najviac vyhovuje – od QR kódov až po klasické terminály. Hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč upozornil najmä na flexibilitu QR platieb.
Tri spôsoby, ako využiť QR kód:
- Automatický kód z eKasy: Pokladnica sama vygeneruje kód s presnou sumou. Zákazník ho naskenuje mobilom a potvrdí platbu. Systém vďaka okamžitým platbám dostane notifikáciu do pár sekúnd a automaticky vytlačí doklad. Obchodník tak nemusí nič kontrolovať manuálne.
- Vytlačený statický kód: Predajca umiestni na viditeľné miesto QR kód so svojím číslom účtu (IBAN). Kupujúci naskenuje kód, ale sumu zadá do mobilu manuálne. Predajca následne skontroluje prijatie platby vo svojom bankovníctve a vydá doklad. Toto riešenie vyhovuje najmä malým živnostníkom.
- Kód z bankovej aplikácie: Predajca zadá sumu do svojej bankovej aplikácie, ktorá vytvorí QR kód. Zákazník ho naskenuje a zaplatí. Po potvrdení úhrady obchodník vytlačí bloček z eKasy.
Terminály aj výnimky
Obchodníci môžu naďalej využívať aj klasické platobné terminály na karty, mobily či hodinky. Nový zákon neruší hotovosť, iba rozširuje možnosti pre kupujúcich. Finančná správa odporúča, aby si predajcovia vyskúšali zvolený systém ešte pred marcom.
Povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu neplatí len v objektívnych prípadoch, ako sú výpadky elektriny, internetu alebo ak má subjekt zákonnú výnimku z evidencie tržieb.