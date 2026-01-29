Finančná správa spúšťa nábor nových zamestnancov do úradov v Bratislave, Trnave a okolí.
Finančná správa (FS) hľadá nových kolegov a kolegyne do svojich radov. Voľné pracovné miesta aktuálne ponúka Colný úrad Trnava (pobočka Senica), Daňový úrad Bratislava a Daňový úrad Trnava. Ak hľadáš stabilitu v štátnej službe, finančná správa obsadzuje pozície v oblasti kontroly, správy daní aj exekúcií. Platy na jednotlivých pozíciách sú vo výške od 921 do 1881 eur.
Prehľad aktuálnych pracovných pozícií:
Záujemcovia si môžu vybrať z viacerých odborných zameraní v rôznych mestách západného Slovenska:
- Leopoldov: Hľadajú dvoch referentov stáleho daňového dozoru (prípravná štátna služba).
- Bratislava: Daňový úrad potrebuje dvoch exekútorov do prípravnej štátnej služby.
- Dunajská Streda: Ponúkajú tri miesta kontrolórov (jedno v prípravnej a dve v dočasnej štátnej službe).
- Trnava: Daňový úrad obsadzuje pozíciu kontrolóra a dvoch správcov (Správca I a II).
- Skalica: Hľadajú jedného kontrolóra do prípravnej štátnej služby.
Dôležité termíny
Finančná správa prijíma žiadosti v niekoľkých termínoch, konkrétne 4., 6., 13. a 18. februára 2026. Presný dátum závisí od konkrétnej vybranej pozície.
Záujemcovia nájdu všetky podrobné ponuky, požiadavky na vzdelanie a platové podmienky prehľadne usporiadané podľa krajov priamo na portáli finančnej správy. Ak chceš budovať kariéru v štátnej sfére a podieľať sa na správe verejných financií, finančná správa ti teraz otvára dvere.
Aké benefity práca prináša:
• stabilné zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu
• motivačné ohodnotenie (funkčný plat + ďalšie príplatky)
• príspevok na bývanie až do výšky 300,- € mesačne (pre ozbrojených príslušníkov FS)
• pružný mesačný pracovný čas
• šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok
• profesijné vzdelávanie prostredníctvom akadémie finančnej správy
• príspevok na ošatenie
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 2 %
• príspevok na stravu aj nad rámec zákonných povinností
• odmeny pri životných jubileách
• odmeny za darovanie krvi
• nenávratná sociálna výpomoc pri niektorých životných situáciách
• aplikácia UpBalansea
• príspevok na kultúrne, športové alebo spoločenské podujatia (tenisový turnaj, futbalový turnaj, Medzinárodný maratón mieru, letný tábor pre deti príslušníkov finančnej správy)
• možnosť kúpeľnej liečby
• možnosť rekreácie za zvýhodnené ceny v zariadeniach finančnej správy (Donovaly, Veľký Meder)
• možnosť zahraničnej rekreácie (Česko, Maďarsko)
• zľavy a zvýhodnenia pre zamestnancov FR SR v oblasti kultúry, cestovania, zdravia, poistenia a nákupov rôznych druhov vybraných tovarov a služieb, od automobilov a elektroniky až po potreby pre domácnosť a drogériu.