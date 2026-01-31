Medzi emailmi a správami sa opakovane objavujú aj zmienky o ženách zo Slovenska – vrátane osobnej komunikácie, ciest po Európe a plánovaných stretnutí.
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo milióny strán nových dokumentov k prípadu Jeffreyho Epsteina. Medzi emailami a správami sa opakovane objavujú aj zmienky o ženách zo Slovenska a v časti spisov figuruje aj meno bývalého ministra zahraničných vecí Miroslav Lajčák.
Epsteinova sieť kontaktov mala presah aj na Slovensko
Z komunikácie z rokov 2009 až 2015 vyplýva, že Epstein a jeho okruh mali so Slovenkami opakované kontakty. V emailoch sa objavujú odkazy na slovenský pôvod, návraty do Bratislavy či Prešova, ako aj riešenie ciest medzi Európou a USA, informujú tvnoviny.sk.
Niektoré správy naznačujú osobné stretnutia, zabezpečovanie leteniek alebo pobyty v Epsteinových nehnuteľnostiach. Inde sa riešia fotografie, pôvod žien či logistika presunov medzi mestami ako Paríž, Viedeň alebo Bratislava.
Zverejnené dokumenty však netvrdia, že všetky spomínané osoby boli obeťami trestnej činnosti alebo že išlo o neplnoleté osoby. Ukazujú však, že Epsteinova sieť kontaktov mala presah aj na Slovensko.
Epstein zomrel vo väzení v roku 2019. Americké úrady pokračujú v postupnom zverejňovaní viac než troch miliónov strán spisov, pričom väčšina fotografií a videí je anonymizovaná.