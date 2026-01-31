Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 31. januára 2026 o 11:58
Čas čítania 0:41

V nových Epsteinových spisoch sa objavujú aj Slovenky. E-maily odhaľujú kontakty a stretnutia

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V nových Epsteinových spisoch sa objavujú aj Slovenky. E-maily odhaľujú kontakty a stretnutia
Zdroj: TASR/AP

Medzi emailmi a správami sa opakovane objavujú aj zmienky o ženách zo Slovenska – vrátane osobnej komunikácie, ciest po Európe a plánovaných stretnutí.

 Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo milióny strán nových dokumentov k prípadu Jeffreyho Epsteina. Medzi emailami a správami sa opakovane objavujú aj zmienky o ženách zo Slovenska a v časti spisov figuruje aj meno bývalého ministra zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Epsteinova sieť kontaktov mala presah aj na Slovensko

Z komunikácie z rokov 2009 až 2015 vyplýva, že Epstein a jeho okruh mali so Slovenkami opakované kontakty. V emailoch sa objavujú odkazy na slovenský pôvod, návraty do Bratislavy či Prešova, ako aj riešenie ciest medzi Európou a USA, informujú tvnoviny.sk

Niektoré správy naznačujú osobné stretnutia, zabezpečovanie leteniek alebo pobyty v Epsteinových nehnuteľnostiach. Inde sa riešia fotografie, pôvod žien či logistika presunov medzi mestami ako Paríž, Viedeň alebo Bratislava.

Zverejnené dokumenty však netvrdia, že všetky spomínané osoby boli obeťami trestnej činnosti alebo že išlo o neplnoleté osoby. Ukazujú však, že Epsteinova sieť kontaktov mala presah aj na Slovensko.

Epstein zomrel vo väzení v roku 2019. Americké úrady pokračujú v postupnom zverejňovaní viac než troch miliónov strán spisov, pričom väčšina fotografií a videí je anonymizovaná.

8. decembra 2022 o 11:00 Čas čítania 5:52 Slúžila sexuálnemu predátorovi Epsteinovi, ktorému vodila dievčatá na 3 orgazmy denne. Toto je zvrátený príbeh Ghislaine Maxwell Slúžila sexuálnemu predátorovi Epsteinovi, ktorému vodila dievčatá na 3 orgazmy denne. Toto je zvrátený príbeh Ghislaine Maxwell
15. júna 2020 o 14:43 Čas čítania 2:12 Jeffrey Epstein znásilňoval stovky neplnoletých dievčat. Dokument na Netflixe odkrýva prípad predátora, ktorého kryla vláda Jeffrey Epstein znásilňoval stovky neplnoletých dievčat. Dokument na Netflixe odkrýva prípad predátora, ktorého kryla vláda
21. decembra 2025 o 9:01 Čas čítania 1:11 Okolo prípadu Epsteina pribúdajú otázniky. Viaceré dokumenty zmizli zo štátneho webu len deň po zverejnení Okolo prípadu Epsteina pribúdajú otázniky. Viaceré dokumenty zmizli zo štátneho webu len deň po zverejnení
Jeffrey Epstein
Zdroj: Wikimedia Commons / volně k užití
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Politika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
včera o 20:00
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
2
pred 2 dňami
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
včera o 12:07
Európska komisia začala konanie proti Slovensku. Vláde vyčítajú porušovanie práva rušením dôležitého úradu
Európska komisia začala konanie proti Slovensku. Vláde vyčítajú porušovanie práva rušením dôležitého úradu
1
pred 2 dňami
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
pred 3 hodinami
Agro firmy známeho podnikateľa skončili v konkurze: Banke dlhuje sedem miliónov eur, v pláne je rozpredaj majetku
Agro firmy známeho podnikateľa skončili v konkurze: Banke dlhuje sedem miliónov eur, v pláne je rozpredaj majetku
1
včera o 20:00
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
2
pred 2 dňami
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
1
pred 2 dňami
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
včera o 14:33
Na slovenskom trhu končia predajne svetoznámej kozmetickej značky. Dôvody nepoznáme
Na slovenskom trhu končia predajne svetoznámej kozmetickej značky. Dôvody nepoznáme
včera o 05:55
Slováci majú posledné 2 pracovné dni na splnenie povinnosti voči daňovému úradu. Musia zaplatiť stovky eur
Slováci majú posledné 2 pracovné dni na splnenie povinnosti voči daňovému úradu. Musia zaplatiť stovky eur
1
25. 1. 2026 6:55
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
2
pred 2 dňami
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
26. 1. 2026 15:57
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 3 dňami
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
25. 1. 2026 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Lifestyle news
Známy americký raper Ray J má vážne zdravotné problémy. Jeho srdce funguje len na zlomok kapacity
pred 55 minútami
„Úplná dokonalosť.“ Film s Margot Robbie a Jacobom Elordim nadchol kritikov a zbiera skvelé ohlasy
včera o 15:41
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
včera o 14:32
Dokument o Melanii Trumpovej dorazil do kín. Sprevádzajú ho kontroverzie aj slabý záujem divákov
včera o 13:48
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
včera o 13:04
Drvíš tabletky alebo otváraš kapsuly? Toto by si mal vedieť skôr, než to urobíš znova
včera o 11:36
Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov
včera o 10:37
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Ukrajinu zasiahol masívny blackout. Veľká časť krajiny je bez dodávok elektriny
pred 16 minútami
AKTUÁLNE: Ukrajinu zasiahol masívny blackout. Veľká časť krajiny je bez dodávok elektriny
Podľa informácií došlo k technickej poruche, ktorá spôsobila súčasné odpojenie 400-kilovoltového vedenia medzi elektrickými sieťami Rumunska a Moldavska a 750-kilovoltového vedenia medzi západnou a strednou Ukrajinou.
V USA nastal shutdown federálnej vlády. Kongres nedokázal schváliť rozpočet
dnes o 08:12
V USA nastal shutdown federálnej vlády. Kongres nedokázal schváliť rozpočet
Dvanásť krajín varuje pred jadrovou haváriou na Ukrajine. Ruské útoky ohrozujú bezpečnosť všetkých
včera o 17:20
Dvanásť krajín varuje pred jadrovou haváriou na Ukrajine. Ruské útoky ohrozujú bezpečnosť všetkých
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
pred 3 dňami
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
„OSN je na pokraji finančného kolapsu,“ hovorí generálny tajomník a vyzýva štáty na zaplatenie príspevkov
dnes o 08:51
„OSN je na pokraji finančného kolapsu,“ hovorí generálny tajomník a vyzýva štáty na zaplatenie príspevkov
Nemecký kancelár postavil Ukrajinu pred krutú realitu. V blízkej budúcnosti nevidí jej perspektívu v EÚ
pred 2 dňami
Nemecký kancelár postavil Ukrajinu pred krutú realitu. V blízkej budúcnosti nevidí jej perspektívu v EÚ
Ekonomika Všetko
Agro firmy známeho podnikateľa skončili v konkurze: Banke dlhuje sedem miliónov eur, v pláne je rozpredaj majetku
pred 3 hodinami
Agro firmy známeho podnikateľa skončili v konkurze: Banke dlhuje sedem miliónov eur, v pláne je rozpredaj majetku
2
26. 1. 2026 17:32
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 16:29
Poľskej ekonomike sa extrémne darí, mzdy dosahujú rekordné sumy
Slovensko Všetko
Nákup policajných áut z obdobia Romana Mikulca pod drobnohľadom. Prípad preverujú slovenské aj európske orgány
pred 2 hodinami
Nákup policajných áut z obdobia Romana Mikulca pod drobnohľadom. Prípad preverujú slovenské aj európske orgány
1
včera o 20:00
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
dnes o 09:29
Zima opäť udrie na Slovensku: Sneženie a mráz už komplikujú dopravu vo viacerých oblastiach krajiny
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Ukrajinu zasiahol masívny blackout. Veľká časť krajiny je bez dodávok elektriny
pred 16 minútami
AKTUÁLNE: Ukrajinu zasiahol masívny blackout. Veľká časť krajiny je bez dodávok elektriny
pred hodinou
V nových Epsteinových spisoch sa objavujú aj Slovenky. E-maily odhaľujú kontakty a stretnutia
dnes o 08:12
V USA nastal shutdown federálnej vlády. Kongres nedokázal schváliť rozpočet

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
pred 2 dňami
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
MBA titul sa na Slovensku stal populárnym manažérskym vzdelaním. Pod rovnakým názvom sa však skrývajú programy s diametrálne odlišnou kvalitou, cenou aj medzinárodným uznaním.
Ako ťa môžu (a nemôžu) firmy kontaktovať? Pozri si právne pravidlá nevyžiadaných e-mailov, SMS a hovorov (PREHĽAD)
pred 3 dňami
Ako ťa môžu (a nemôžu) firmy kontaktovať? Pozri si právne pravidlá nevyžiadaných e-mailov, SMS a hovorov (PREHĽAD)
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
1
26. 1. 2026 18:14
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
2
26. 1. 2026 9:30
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
25. 1. 2026 13:20
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia