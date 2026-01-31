Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 31. januára 2026 o 9:29
Čas čítania 0:42

Zima opäť udrie na Slovensku: Sneženie a mráz už komplikujú dopravu vo viacerých oblastiach krajiny

Zima opäť udrie na Slovensku: Sneženie a mráz už komplikujú dopravu vo viacerých oblastiach krajiny
Zdroj: TASR/František Iván

Vo vyšších polohách sa na cestách miestami nachádza čerstvý alebo kašovitý sneh, na niektorých úsekoch sa tvorí aj poľadovica.

Na Slovensko sa vracia chladnejšie počasie a spolu s ním aj sneženie, ktoré už v noci pokrylo viaceré cesty vo vyššie položených oblastiach. Ochladenie spôsobilo, že zrážky sa najmä na severe, východe a v horských oblastiach menia na sneh alebo dážď so snehom, informuje portál iMeteo.sk.

Počas najbližších dní budú denné teploty najmä na severe a východe klesať k nule alebo pod bod mrazu. V nižších polohách sa môžu objaviť dážď či mrholenie, vo vyšších oblastiach však treba počítať so snežením aj počas dňa. Nočné mrazy sa postupne rozšíria na celé územie Slovenska.

Na cestách je potrebné zvýšiť opatrnosť

Podľa Slovenskej správy ciest sú diaľnice a rýchlostné cesty zjazdné, ich povrch je prevažne mokrý. Na niektorých úsekoch, najmä vo vyšších polohách, sa však nachádza vrstva čerstvého alebo kašovitého snehu hrubá jeden až tri centimetre.

Poľadovicu zaznamenali na viacerých cestách na severe východného Slovenska, najmä v okolí Spišskej Belej a Spišskej Starej Vsi. Horské priechody sú zjazdné, no na viacerých z nich sa nachádza čerstvý alebo kašovitý sneh, preto je potrebná zvýšená opatrnosť.

mrázpočasie
Zdroj: TASR/František Iván
