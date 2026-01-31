Hlavné témy
TASR
dnes 31. januára 2026 o 13:56
Čas čítania 0:44

Lajčák reaguje na kauzu Epsteinových dokumentov: Tvrdí, že o jeho zločinoch nevedel a odmieta akékoľvek prepojenie

Lajčák reaguje na kauzu Epsteinových dokumentov: Tvrdí, že o jeho zločinoch nevedel a odmieta akékoľvek prepojenie
Zdroj: STVR/The Committee on Oversight and Accountability Democrats

Podľa Lajčáka išlo nanajvýš o neformálnu a bezvýznamnú komunikáciu bez reálneho obsahu.

Poradca predsedu vlády a bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa dištancuje od zločinov zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. Zdôraznil, že keby v minulosti poznal rozsah jeho trestnej činnosti, k žiadnej komunikácii by s ním nedošlo.

Lajčák zároveň uviedol, že si po rokoch nepamätá konkrétnu emailovú výmenu a nevie potvrdiť jej autenticitu. Podľa jeho slov išlo nanajvýš o neformálnu a bezvýznamnú komunikáciu bez reálneho obsahu.

Zároveň dôrazne odmietol, že by mu boli niekedy ponúkané sexuálne služby alebo že by sa s niečím podobným stretol. Tvrdí, že nič zo zverejnených dokumentov takúto možnosť ani len nenaznačuje a je pripravený to potvrdiť akýmkoľvek spôsobom.

Bývalý diplomat tiež uviedol, že jeho meno je podľa neho využívané v rámci politických útokov namierených proti premiérovi Robert Fico. V tejto súvislosti oznámil, že je pripravený o situácii hovoriť priamo s premiérom a ponúknuť mu svoju funkciu, aby ho nezaťažil politickými dôsledkami.

Americké ministerstvo spravodlivosti medzitým potvrdilo zverejnenie viac než troch miliónov strán dokumentov k prípadu Epsteina. V spisoch sa objavujú viaceré známe mená vrátane Donald Trump, Bill Clinton a Miroslava Lajčáka. Epstein zomrel vo väzení v roku 2019.

lajčák
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Slovensko Politika
