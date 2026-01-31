Podľa Lajčáka išlo nanajvýš o neformálnu a bezvýznamnú komunikáciu bez reálneho obsahu.
Poradca predsedu vlády a bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa dištancuje od zločinov zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. Zdôraznil, že keby v minulosti poznal rozsah jeho trestnej činnosti, k žiadnej komunikácii by s ním nedošlo.
Lajčák zároveň uviedol, že si po rokoch nepamätá konkrétnu emailovú výmenu a nevie potvrdiť jej autenticitu. Podľa jeho slov išlo nanajvýš o neformálnu a bezvýznamnú komunikáciu bez reálneho obsahu.
Zároveň dôrazne odmietol, že by mu boli niekedy ponúkané sexuálne služby alebo že by sa s niečím podobným stretol. Tvrdí, že nič zo zverejnených dokumentov takúto možnosť ani len nenaznačuje a je pripravený to potvrdiť akýmkoľvek spôsobom.
Bývalý diplomat tiež uviedol, že jeho meno je podľa neho využívané v rámci politických útokov namierených proti premiérovi Robert Fico. V tejto súvislosti oznámil, že je pripravený o situácii hovoriť priamo s premiérom a ponúknuť mu svoju funkciu, aby ho nezaťažil politickými dôsledkami.
Americké ministerstvo spravodlivosti medzitým potvrdilo zverejnenie viac než troch miliónov strán dokumentov k prípadu Epsteina. V spisoch sa objavujú viaceré známe mená vrátane Donald Trump, Bill Clinton a Miroslava Lajčáka. Epstein zomrel vo väzení v roku 2019.