Ich nečakaný pohyb priamo v jazdných pruhoch zachytila policajná hliadka, ktorá okamžite zasiahla.
Na diaľnici D1 spozorovali dvoch chodcov, ktorí sa bez akéhokoľvek rešpektu k pravidlám pohybovali v úseku vyhradenom výlučne pre motorové vozidlá. Hliadka z Diaľničného oddelenia PZ Liptovský Mikuláš priestupok okamžite riešila. Obaja muži si za svoju nebezpečnú prechádzku odniesli blokovú pokutu, informuje polícia na sociálnej sieti.
Diaľnicu smú používať len vodiči motorových vozidiel. Chodec na takomto úseku ohrozuje nielen seba, ale aj šoférov v rýchlych pruhoch, ktorí v sekunde nedokážu zareagovať na nečakanú prekážku. Polícia preto apeluje na verejnosť: „Správajte sa zodpovedne, diaľnica nie je určená pre peších.“