Fico sa Lajčáka opäť verejne zastal a ocenil jeho dlhoročné skúsenosti.
Miroslav Lajčák končí vo funkcii poradcu premiéra Roberta Fica. Predseda vlády oznámil, že jeho ponuku na odchod prijal, hoci podľa neho ide o veľkú stratu pre slovenskú diplomaciu, informoval Denník N.
Fico sa Lajčáka opäť verejne zastal a ocenil jeho dlhoročné skúsenosti. Zároveň kritizoval médiá aj politických súperov a tvrdí, že v celej kauze vidí veľkú mieru pokrytectva. Podľa premiéra sa podobná pozornosť nevenuje iným témam, ktoré by podľa neho mohli predstavovať väčšie reputačné riziko pre Slovensko.
31. januára 2026 o 14:44 Čas čítania 1:07 JEDNODUCHÁ KALKULAČKA: Na aký vdovský dôchodok máš nárok? Pozri si podmienky a výšku
31. januára 2026 o 13:56 Čas čítania 0:44 Lajčák reaguje na kauzu Epsteinových dokumentov: Tvrdí, že o jeho zločinoch nevedel a odmieta akékoľvek prepojenie