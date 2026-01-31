V posledných mesiacoch pred zatvorením bola podľa zákazníkov ponuka supermarketu čoraz horšia.
Na diaľničnom odpočívadle D4 pri Bratislave minulý rok otvorili netradičný supermarket spojený s reštauráciou, ktorý zaujal najmä bežnými cenami a pestrým sortimentom zahraničných potravín. Projekt RestPoint D4 mal ambíciu priniesť nový štandard služieb pre motoristov. Dnes však z tohto konceptu veľa nezostalo, informuje Interez.sk.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Hoci prevádzkovatelia ešte vlani avizovali otvorenie druhej pobočky na severnej strane odpočívadla, napokon k tomu nedošlo. Stavba síce vyrástla takmer do finálnej podoby, no práce v interiéri stopli. Medzitým prestala fungovať aj pôvodná prevádzka na južnej strane.
Supermarket zatvorili bez väčšieho oznámenia
V posledných mesiacoch pred zatvorením bola podľa zákazníkov ponuka supermarketu čoraz horšia. V regáloch ubúdal tovar, výpadky mala aj reštaurácia a pribúdali negatívne hodnotenia. Prevádzka sa následne vytratila z Google máp aj zo sociálnych sietí.
Supermarket zatvorili bez väčšieho oznámenia. Na prelome rokov sa na dverách objavil oznam o dočasnej prestávke, no ani po avizovanom termíne ho neotvorili. Budova ostala prázdna, bez svetiel a bez zákazníkov.
Momentálne nie je jasné, či ide len o dočasné prerušenie prevádzky, alebo o definitívny koniec ambiciózneho projektu. Prevádzkovatelia sa k situácii zatiaľ verejne nevyjadrili.