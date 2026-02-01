Návrh ešte musia potvrdiť členské štáty EÚ. Aerolinky varujú pred negatívnymi dôsledkami.
Po viac než desiatich rokoch čakania Európsky parlament schválil nové pravidlá, ktoré majú posilniť práva cestujúcich v leteckej doprave. Poslanci podporili návrh veľkou väčšinou hlasov, no aby vstúpil do platnosti, musia ho ešte potvrdiť členské štáty EÚ, informuje web Euronews.
Kompenzácia už po troch hodinách meškania
Podľa schváleného textu budú mať pasažieri nárok na finančnú kompenzáciu už pri meškaní letu nad tri hodiny. Zároveň by letecké spoločnosti mali povinne umožniť bezplatnú prepravu malého príručného batoha.
Spotrebiteľské organizácie rozhodnutie vítajú, no aerolinky varujú, že nové pravidlá môžu zvýšiť ceny leteniek a ohroziť ich hospodárenie. Najmä nízkonákladové a regionálne spoločnosti tvrdia, že opatrenia sú pre ne neprimerane tvrdé.
Odškodnenie až do výšky 600 eur
Výška odškodnenia by sa mala pohybovať od 300 do 600 eur v závislosti od dĺžky letu. Bezplatná príručná batožina má zahŕňať osobnú tašku a menší kufor s hmotnosťou do siedmich kilogramov.
Členské štáty nie sú jednotné
Niektoré členské štáty, vrátane Nemecka, Francúzska či Španielska, podporujú silnejšiu ochranu cestujúcich. Iné vlády sú opatrnejšie a prikláňajú sa k ústupkom voči leteckým spoločnostiam.
Ak sa krajiny EÚ na konečnej podobe zákona nedohodnú, vznikne osobitná vyjednávacia komisia. Ide pritom o jednu z posledných šancí aktualizovať pravidlá, ktoré sú v platnosti ešte od roku 2004.