Natália Mišániová
dnes 1. februára 2026 o 15:44
Čas čítania 0:49

VEĽKÁ ZMENA: EÚ schválila nové pravidlá pre aerolinky. Dočkáme sa konečne bezplatnej príručnej batožiny?

VEĽKÁ ZMENA: EÚ schválila nové pravidlá pre aerolinky. Dočkáme sa konečne bezplatnej príručnej batožiny?
Zdroj: Ryanair/propagačný materiál na voľné oužitiep

Návrh ešte musia potvrdiť členské štáty EÚ. Aerolinky varujú pred negatívnymi dôsledkami.

Po viac než desiatich rokoch čakania Európsky parlament schválil nové pravidlá, ktoré majú posilniť práva cestujúcich v leteckej doprave. Poslanci podporili návrh veľkou väčšinou hlasov, no aby vstúpil do platnosti, musia ho ešte potvrdiť členské štáty , informuje web Euronews.

Kompenzácia už po troch hodinách meškania

Podľa schváleného textu budú mať pasažieri nárok na finančnú kompenzáciu už pri meškaní letu nad tri hodiny. Zároveň by letecké spoločnosti mali povinne umožniť bezplatnú prepravu malého príručného batoha.

Spotrebiteľské organizácie rozhodnutie vítajú, no aerolinky varujú, že nové pravidlá môžu zvýšiť ceny leteniek a ohroziť ich hospodárenie. Najmä nízkonákladové a regionálne spoločnosti tvrdia, že opatrenia sú pre ne neprimerane tvrdé.

Odškodnenie až do výšky 600 eur

Výška odškodnenia by sa mala pohybovať od 300 do 600 eur v závislosti od dĺžky letu. Bezplatná príručná batožina má zahŕňať osobnú tašku a menší kufor s hmotnosťou do siedmich kilogramov.

Členské štáty nie sú jednotné

Niektoré členské štáty, vrátane Nemecka, Francúzska či Španielska, podporujú silnejšiu ochranu cestujúcich. Iné vlády sú opatrnejšie a prikláňajú sa k ústupkom voči leteckým spoločnostiam.

Ak sa krajiny EÚ na konečnej podobe zákona nedohodnú, vznikne osobitná vyjednávacia komisia. Ide pritom o jednu z posledných šancí aktualizovať pravidlá, ktoré sú v platnosti ešte od roku 2004.

ilustračná fotka.
ilustračná fotka. Zdroj: Smartwings
