TASR
dnes 1. februára 2026 o 11:06
Čas čítania 0:15

Tragický nález v Bratislave: V lesnom poraste na Kramároch našli muža so strelným poranením

Tragický nález v Bratislave: V lesnom poraste na Kramároch našli muža so strelným poranením
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Prípad vyšetruje polícia, ktorá zisťuje presné okolnosti úmrtia.

V lesnom poraste na Kĺzavej ulici v bratislavskej miestnej časti Kramáre našli v nedeľu (1.februára) ráno mŕtveho muža. 

Oznámenie prijali na linku 158 krátko po 08.00 h, vyslaní policajti nález potvrdili. „Na mieste sa nachádzalo pri strome telo muža bez známok života so strelným poranením v oblasti hlavy. V blízkosti muža sa nachádzala aj strelná zbraň,“ dodala policajná hovorkyňa.
Okolnosti prípadu vyšetruje polícia.

1. februára 2026 o 7:15 Čas čítania 0:46 Hnevajú ťa nevyžiadané reklamy a spamy? Vysvetľujeme, kedy ťa firmy môžu kontaktovať
1. februára 2026 o 10:27 Čas čítania 0:19 Vládny splnomocnenec pre pandémiu Peter Kotlár čelí obvineniu zo šírenia poplašnej správy
1. februára 2026 o 9:44 Čas čítania 0:50 Polovica školského roka je za nami. Pozri si, koľko prázdnin ešte čaká žiakov do leta
policia, paska
Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj (Facebook)
Súvisiace témy:
Slovensko Polícia SR
