Natália Mišániová
dnes 31. januára 2026 o 17:18
Čas čítania 0:41

VIDEO: Turisti v Česku našli počas túry zlatý poklad. Mince a šperky majú hodnotu viac než 450-tisíc eur

VIDEO: Turisti v Česku našli počas túry zlatý poklad. Mince a šperky majú hodnotu viac než 450-tisíc eur
Zdroj: Facebook/Regio TV1

Odborníci potvrdili, že ide o viac než päť kilogramov rýdzeho zlata v podobe mincí, šperkov a osobných predmetov.

Pri kopci Zvičina neďaleko Dvora Králové nad Labem našli turisti vo februári 2025 novoveký zlatý poklad, ktorého hodnota presahuje 11 miliónov českých korún (viac než 450-tisíc eur). Podľa analýzy Puncového úradu ide o viac než päť kilogramov rýdzeho zlata, informuje ČT24

Poklad tvorí 598 zlatých mincí a viac ako tri desiatky šperkov, tabatierok a ďalších osobných predmetov. Nález sa nachádzal v dvoch schránkach ukrytých v kamennom vale na svahu kopca. Turisti poklad odovzdali Múzeu východných Čiech v Hradci Králové.

O výške odmeny pre turistov rozhodne krajský úrad

Odborníci potvrdili, že všetky predmety sú zo zlata. Poklad bol zakopaný po roku 1921, no jeho pôvod ani pôvodný majiteľ zatiaľ nie sú známe. Nevylučuje sa súvislosť s obdobím druhej svetovej vojny alebo povojnovými udalosťami.

Zloženie nálezu je výnimočné aj tým, že väčšinu tvoria mince francúzskeho pôvodu, doplnené o rakúsko-uhorské, belgické a osmanské razby. Československé ani nemecké mince sa v poklade nenašli.

O výške nálezného pre turistov rozhodne krajský úrad. Múzeum plánuje poklad ešte v tomto roku predstaviť verejnosti formou výstavy.

Zdroj: Facebook/Regio TV1
