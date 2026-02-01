Finalisti vynikajú kvalitnou výučbou, inovatívnymi prístupmi a silným dôrazom na rozvoj žiakov.
Prestížne ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska zverejnilo užší výber pedagógov v aktuálnom ročníku. Odborná porota vybrala 32 finalistov z celého Slovenska, ktorí vynikajú kvalitou výučby, inovatívnym prístupom a prácou so žiakmi.
Porota hodnotila viaceré kritériá
Finalisti pochádzajú z rôznych typov škôl, od základných až po stredné a zastupujú široké spektrum predmetov. Spája ich snaha vytvárať bezpečné a podnetné prostredie a rozvíjať potenciál každého žiaka.
Podľa organizátorov bol výber mimoriadne náročný, keďže viacerí uchádzači dosiahli rovnaký počet bodov. Porota hodnotila najmä prístup k žiakom, rozvoj ich schopností, inovatívne metódy výučby a vplyv pedagógov na školské prostredie.
Porotcovia zároveň poukázali na rastúci počet mužov medzi finalistami a na silné zastúpenie učiteľov zo škôl v sociálne náročnom prostredí. Najviac finalistov pochádza z Prešovského a Košického kraja.
Ocenenie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy Global Teacher Prize a na Slovensku sa udeľuje pod záštitou ministra školstva a Zastúpenia Európskej komisie.