Dáta z aplikácie Flighty odhalili, s ktorými leteckými spoločnosťami čelili cestujúci najčastejšie oneskoreniam a čo to znamená pre ich práva.
Používatelia aplikácie Flighty zverejnili prehľad meškaní letov za rok 2025 a výsledky nepotešia. Z dostupných dát vyplýva, že najčastejšie problémy s dochvíľnosťou mali cestujúci pri letoch spoločnosti Ryanair. Takmer tretina jej spojov odštartovala neskôr, než bolo plánované, informuje web azet.sk.
Do hodnotenia bolo zahrnutých viac ako 22 miliónov letov po celom svete. Vysoký podiel meškaní zaznamenali aj Air France a easyJet, ktoré sa v rebríčku umiestnili hneď za lídrom. Medzi aerolinkami, ktoré cestujúcich pravidelne zdržujú, sa objavila aj americká Frontier Airlines.
Aerolinky sa musia postarať o pasažierov
Nie každé meškanie však automaticky znamená, že cestujúci dostanú peniaze späť. Európske pravidlá umožňujú žiadať kompenzáciu len vtedy, ak oneskorenie presiahne tri hodiny a zodpovednosť nesie samotná letecká spoločnosť. Ak let zdržia napríklad búrky alebo štrajky, nárok na odškodnenie nevzniká. Výška kompenzácie sa pohybuje v stovkách eur, v závislosti od dĺžky trasy.
Aj bez finančnej náhrady majú aerolinky povinnosť postarať sa o pasažierov. Musia zabezpečiť základné občerstvenie, možnosť kontaktovať rodinu a pri výraznom posune letu aj nocľah. Odborníci odporúčajú ukladať si doklady a zaznamenať priebeh meškania, čo môže uľahčiť neskoršiu reklamáciu.
|Poradie
|Názov
|1.
|Ryanair
|2.
|Air France
|3.
|easyJet
|4.
|Frontier Airlines
|5.
|Lufthansa
|6.
|Qantas
|7.
|KLM Royal Dutch
|8.
|Air Canada
|9.
|JetBlue Airways
|10.
|Southwest Airlines