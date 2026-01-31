Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 31. januára 2026 o 18:36
Čas čítania 0:40

KALKULAČKA: Nové štátne dlhopisy budú v predaji už čoskoro. Vypočítaj si, aký výnos môžeš získať

KALKULAČKA: Nové štátne dlhopisy budú v predaji už čoskoro. Vypočítaj si, aký výnos môžeš získať
Zdroj: PxHere

V marci sa začnú predávať dva typy dlhopisov s rôznou splatnosťou a pevným výnosom.

Štát predstavil podmienky novej emisie dlhopisov pre bežných ľudí, ktorými chce nadviazať na minuloročný veľký záujem verejnosti. Aj tentoraz ponúkne dve možnosti investovania s rôznou dobou splatnosti.

Záujemcovia si môžu orientačne vypočítať, koľko by na dlhopisoch zarobili, aj pomocou kalkulačky zverejnenej na webe oPeniazoch, ktorá umožňuje porovnať výnosy pri rôznych sumách a splatnostiach.

kalkulačka, dlhopisy
Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Predaj nových štátnych dlhopisov sa má začať 2. marca a potrvá najneskôr do 20. marca, prípadne do vypredania. Jeden dlhopis bude mať splatnosť dva roky, druhý štyri roky, pričom nominálna hodnota jedného kusu je 1 000 eur.

Pri kratšej variante môžu investori očakávať ročný výnos 2,7 %, pri dlhšej 3,0 %. Výnosy budú vyplatené po uplynutí splatnosti a budú oslobodené od daní, odvodov aj poplatkov. Oproti minulému roku ide o mierne nižšie zhodnotenie.

Dlhopisy bude možné kúpiť prostredníctvom vybraných bánk, podobne ako pri predchádzajúcej emisii. Celkový objem ponuky je nastavený na 400 miliónov eur, pričom v prípade veľkého záujmu môže byť ešte navýšený. Analytici očakávajú, že aj tentoraz by sa dlhopisy mohli rýchlo vypredať.

31. januára 2026 o 8:51 Čas čítania 0:36 „OSN je na pokraji finančného kolapsu,“ hovorí generálny tajomník a vyzýva štáty na zaplatenie príspevkov „OSN je na pokraji finančného kolapsu,“ hovorí generálny tajomník a vyzýva štáty na zaplatenie príspevkov
31. januára 2026 o 7:30 Čas čítania 0:21 Národný dopravca ZSSK chystá hromadné prepúšťanie. Firma chce efektívnejšie hospodáriť Národný dopravca ZSSK chystá hromadné prepúšťanie. Firma chce efektívnejšie hospodáriť
31. januára 2026 o 6:55 Čas čítania 0:30 NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
Ladislav Kamenický
Zdroj: TASR – Maroš Herc
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
