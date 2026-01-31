V marci sa začnú predávať dva typy dlhopisov s rôznou splatnosťou a pevným výnosom.
Štát predstavil podmienky novej emisie dlhopisov pre bežných ľudí, ktorými chce nadviazať na minuloročný veľký záujem verejnosti. Aj tentoraz ponúkne dve možnosti investovania s rôznou dobou splatnosti.
Záujemcovia si môžu orientačne vypočítať, koľko by na dlhopisoch zarobili, aj pomocou kalkulačky zverejnenej na webe oPeniazoch, ktorá umožňuje porovnať výnosy pri rôznych sumách a splatnostiach.
Predaj nových štátnych dlhopisov sa má začať 2. marca a potrvá najneskôr do 20. marca, prípadne do vypredania. Jeden dlhopis bude mať splatnosť dva roky, druhý štyri roky, pričom nominálna hodnota jedného kusu je 1 000 eur.
Pri kratšej variante môžu investori očakávať ročný výnos 2,7 %, pri dlhšej 3,0 %. Výnosy budú vyplatené po uplynutí splatnosti a budú oslobodené od daní, odvodov aj poplatkov. Oproti minulému roku ide o mierne nižšie zhodnotenie.
Dlhopisy bude možné kúpiť prostredníctvom vybraných bánk, podobne ako pri predchádzajúcej emisii. Celkový objem ponuky je nastavený na 400 miliónov eur, pričom v prípade veľkého záujmu môže byť ešte navýšený. Analytici očakávajú, že aj tentoraz by sa dlhopisy mohli rýchlo vypredať.