Najbližšie dni bude na Slovensku jarné počasie: Meteorológovia hlásia +10 °C

Teploty na Slovensku by sa počas dňa mali vyšplhať až na +10 °C.
Podľa meteorológov by nás počas dnešného dňa (štvrtok 5. 2.) malo čakať výrazné oteplenie. Teploty na Slovensku by sa počas dňa mali vyšplhať až na +10 °C, informuje imeteo.sk.
Na celom území bude pokračovať odmäk pri teplotách od +3 do +8 °C. V Podunajskej nížine, na Ponitrí či na Považí by teplomer mohol ukazovať až +10 °C. Na krajnom východe by podľa predpovedí mohlo byť ešte teplejšie, a to až +11 °C. Výrazné oteplenie by malo pretrvávať aj počas najbližších dní.