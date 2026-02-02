Nový systém eFaktúr zmení spôsob, akým si firmy a inštitúcie medzi sebou posielajú faktúry.
Podnikanie na Slovensku čaká výrazná zmena v tom, ako budú firmy medzi sebou vystavovať a prijímať faktúry. Elektronická fakturácia sa má stať novým štandardom a dotkne sa oveľa širšieho okruhu subjektov, než si mnohí myslia. Nejde len o klasické firmy, ale aj o obce, školy či neziskové organizácie, informuje portál o Peniazoch.sk.
Povinnosť sa týka najmä platiteľov DPH
Povinnosť vystavovať elektronické faktúry sa bude týkať platiteľov DPH pri obchodovaní s inými podnikateľmi alebo právnickými osobami na Slovensku. Dôležité však je, že technicky pripravení musia byť aj tí, ktorí faktúry len prijímajú. Ak vám dodávateľ pošle eFaktúru cez oficiálnu doručovaciu sieť, budete ju musieť vedieť prevziať, bez ohľadu na to, či ste platiteľom DPH alebo nie.
Zákon počíta s viacerými výnimkami
Elektronická forma sa nebude vyžadovať napríklad pri malých sumách evidovaných cez eKasu, pri niektorých plneniach oslobodených od DPH ani v špecifických prípadoch, kde by bola eFaktúra nevhodná alebo nemožná.
V praxi to znamená, že aj malé podniky, živnostníci či neziskovky s minimom faktúr sa budú musieť aspoň zaregistrovať do systému. Ak by čakali až na prvú doručenú eFaktúru, môže byť neskoro.
Celý proces má fungovať automaticky cez účtovné alebo fakturačné programy napojené na doručovaciu sieť. Nepôjde o obyčajné PDF, ale o štruktúrovaný elektronický dokument, ktorý sa bude dať rovno spracovať a zaúčtovať.
Cieľom štátu je zjednodušiť administratívu a zefektívniť kontrolu faktúr. Pre podnikateľov to však znamená jediné, pripraviť sa včas a overiť si, či ich systémy nové pravidlá zvládnu.