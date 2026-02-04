Okolnosti incidentu sa vyšetrujú.
Na Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom došlo k streľbe. Na mieste zasahujú záchranné a policajné zložky. K úmrtiu osôb nemalo dôjsť. Pre TASR to potvrdili z polície aj z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.
„Na miesto sme vyslali ambulancie záchrannej zdravotnej služby,“ uviedla pre TASR Martina Frőhlich Činovská z OS ZZS s tým, že informácie o počte zranených či ošetrených aktuálne nemá, keďže zásah ešte nebol ukončený.
Incident na škole potvrdila pre TASR aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. „Na miesto boli vyslané policajné hliadky,“ povedala.
Žiak použil airsoftovú zbraň
Polícia spresnila, že počas incidentu medzi žiakmi mal jeden z nich vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov. Dvoch žiakov jednorazovo ošetrili na mieste, sú mimo ohrozenia života.
„Ubezpečujeme verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou nehrozí už žiadne nebezpečenstvo. V súčasnej dobe prebieha na mieste preverovanie, či ku skutku došlo úmyselným konaním,“ doplnila polícia.