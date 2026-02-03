Situáciu navyše komplikuje kartel OPEC+, ktorý odmieta rýchle zvýšenie ťažby, čím udržuje ceny palív na vysokých úrovniach.
Analytici očakávajú, že ceny benzínu v nasledujúcich dňoch prekročia hranicu 1,50 eura za liter. Hlavný dôvod predstavuje prudký nárast cien ropy na svetových trhoch, kde komodita zdolá psychologickú hranicu 70 dolárov za barel, informuje portál tvnoviny.
Za drahšie palivá môžu najmä obavy z možného konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Trhy znervózňuje aj postoj zoskupenia OPEC+, ktoré vyslalo jasný signál o svojej stratégii. Odborníci predpokladajú, že kartel zotrvá pri opatrnom prístupe a nebude sa ponáhľať so zvyšovaním ťažby. Práve obmedzená ponuka ropy na trhu tlačí ceny na čerpacích staniciach nahor.