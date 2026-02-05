Hlavné témy
TASR
dnes 5. februára 2026 o 7:46
Čas čítania 1:13

„Každú minútu s Epsteinom ľutujem," povedal Bill Gates. Od Epsteina očakával, že mu dohodí kontakty

„Každú minútu s Epsteinom ľutujem,“ povedal Bill Gates. Od Epsteina očakával, že mu dohodí kontakty
Zdroj: Wikimedia/World Economic Forum/voľne na použitie

V koncepte e-mailu nájdenom medzi dokumentmi Epstein tvrdil, že Gates mal mimomanželské aféry.

Americký podnikateľ, filantrop a spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates vyjadril ľútosť nad „každou minútou“, ktorú strávil s finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. 

Najnovšia várka dokumentov, ktoré minulý týždeň zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, obsahovala e-maily medzi mnohými prominentnými osobnosťami a Epsteinom; často odhaľovali vrúcne priateľstvá, nezákonné finančné obchody a súkromné ​​fotografie.

Epstein tvrdil, že Gates mal mimomanželské aféry

V koncepte e-mailu nájdenom medzi dokumentmi Epstein tvrdil, že Gates mal mimomanželské aféry. Napísal tiež, že jeho vzťah s Gatesom siahal od pomoci dostať sa k liekom na zvládnutie následkov sexuálneho styku s ruskými dievčatami po pomoc pri románikoch s vydatými ženami.

„Každú minútu, ktorú som s ním strávil, ľutujem a ospravedlňujem sa,“ uviedol Gates v stredu v rozhovore pre 9News Australia. Dodal, že daný e-mail nikdy nebol odoslaný a jeho obsah je nepravdivý.

Hovorca Gatesa uviedol, že zverejnené dokumenty ukazujú len Epsteinovu frustráciu z toho, že s Gatesom nemal trvalý vzťah a „do akej miery bol ochotný chytiť ho do pasce a očierniť.“

Gatesova bývalá manželka Melinda pre americké National Public Radio povedala, že zverejnenie Epsteinových dokumentov jej pripomenulo „niektoré veľmi, veľmi bolestivé chvíle“ v manželstve. Dodala, že otázky, ktoré zverejnené dokumenty vyvolávajú, musia zodpovedať tí, ktorých sa týkajú, vrátane jej bývalého manžela.

Gates uviedol, že Epsteina spoznal v roku 2011 a počas troch rokov s ním absolvoval niekoľko večerí. Nikdy však nenavštívil jeho karibský ostrov a nemal vzťahy so ženami, ktoré sa pohybovali v Epsteinovom okolí.

Od Epsteina očakával, že mu dohodí kontakty

„Sústredil som sa vždy na to, že poznal veľa bohatých ľudí a tvrdil, že ich dokáže presvedčiť darovať peniaze na globálne zdravie. Z dnešného pohľadu to bola slepá ulička,“ povedal Gates.


Zaradenie niečieho mena do Epsteinových súborov nemusí automaticky znamenať, že daná osoba vykonávala nejakú protiprávnu činnosť. Dané osoby však napriek tomu svoje kontakty s Epsteinom často bagatelizujú alebo dokonca popierajú.

Bill Gates
Zdroj: Getty Images/Jamie McCarthy
Domov
Zdieľať
Diskusia