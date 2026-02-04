Vo viacerých okresoch sa očakávajú nárazy vetra s rýchlosťou až 70 km/h, ktoré môžu spôsobiť menšie škody.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred silným vetrom 1. stupňa, ktorá bude platiť od utorka večera do štvrtkového rána. V niekoľkých okresoch, vrátane Malaciek, Senice, Nitry a Levíc, sa miestami očakáva vietor s nárazmi 65 až 70 km/h, informuje SHMÚ na webe.
Vietor môže krátkodobo predstavovať riziko pre bežné aktivity a spôsobiť menšie materiálne škody, najmä na voľne položených predmetoch.
4. februára 2026 o 13:41 Čas čítania 0:30 Korupcia v nemocnici v Topoľčanoch: Polícia obvinila primára aj ďalších osem osôb
4. februára 2026 o 12:49 Čas čítania 1:03 REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko