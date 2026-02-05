Ľudia hlasovali s ohľadom na dobrý kolektív, pracovnú stabilitu a rešpektujúce pracovné prostredie.
V ankete Najzamestnávateľ 2025, organizovanej spoločnosťou Alma Career Slovakia, si ocenenie odnieslo okrem už tradičných spoločností aj päť nováčikov. O poradí rozhodla verejnosť s odbornou porotou.
Medzi víťazmi je päť spoločností, ktoré v daných kategóriách zvíťazili prvýkrát. V automobilovom priemysle zvíťazil Continental Tires Slovakia, v bankovníctve a poisťovníctve Swiss Re a v centrách zdieľaných služieb Lenovo Slovakia. V zdravotníctve uspela Penta Hospitals a v kategórii štátna a verejná správa Magistrát hlavného mesta Bratislavy.
Staronovými víťazmi sú Medusa, Dopravný podnik Bratislava, Slovak Telekom, Tesco, Danucem a Slovenské elektrárne, ktoré sa stali najatraktívnejším zamestnávateľom v kategórii výroba a priemysel šiesty raz po sebe.
Spolu do ankety nominovali viac ako 300 spoločností, z ktorých sa do finále dostalo 177. Hlasovanie zaznamenalo 56 527 unikátnych hlasujúcich. Spolu s hodnotením odbornej poroty vzniklo konečné poradie v 11 kategóriách.
Najčastejší dôvod, pre ktorý účastníci ankety zvolili svojho favorita, bola silná, známa značka, ktorá je reputačne stabilizovaná. Veľmi dôležitý je tiež dobrý kolektív, pracovná stabilita a rešpektujúce pracovné prostredie.