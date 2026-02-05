Nejde len o seniorov zo Slovenska, bezplatne môžu cestovať aj študenti, deti a občania iných krajín Európskej únie.
Na bezplatnú železničnú dopravu majú aj v roku 2026 nárok viaceré skupiny cestujúcich, nielen slovenskí seniori. Najčastejšie ide o osoby od 62 rokov, no bezplatne môžu cestovať aj občania iných štátov EÚ a ľudia s trvalým pobytom v Únii.
Nárok na 100 % zľavu majú tiež žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov po registrácii v systéme ZSSK, ako aj deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby. Všetky skupiny musia splniť vekové alebo študijné podmienky a byť registrované u dopravcu.
Cestovanie vlakom zadarmo platí na Slovensku aj v roku 2026, no pravidlá nie sú všade rovnaké. Niekde stačí preukaz, inde je potrebný aj lístok. Prečítajte si celý náš článok, v ktorom vysvetľujeme aktuálne pravidlá a výnimky.
