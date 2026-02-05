Asteroid s označením 2023 DW je ako jediný na svete na zozname rizikových telies so stupňom nebezpečenstva jeden.
NASA a európske vesmírne agentúry monitorujú nový objekt, ktorý odborníci zaradili na zoznam potenciálne rizikových telies. Asteroid 2023 DW vzbudzuje pozornosť astronómov, pretože ich aktuálne výpočty nevylučujú možnú zrážku so Zemou v roku 2046, informuje The Guardian.
Hoci astronómovia predpovedajú nízku pravdepodobnosť stretu, objekt si všimli už vo februári 2023. Podľa aktuálnych modelov by sa teleso s priemerom približne 50 metrov mohlo k Zemi priblížiť presne 14. februára 2046. Práve jeho veľkosť a dráha mu vyslúžili miesto v zozname rizikových objektov. V súčasnosti ide o jediný známy asteroid, ktorému odborníci priradili stupeň 1 na Turínskej stupnici, zatiaľ čo ostatné sledované telesá vykazujú nulové riziko.
Riziko je nízke, no vedci zostávajú v strehu
Údaje NASA uvádzajú pravdepodobnosť zrážky 1 ku 560, iné výpočty hovoria o pomere 1 ku 607. Odborníci považujú toto riziko za nízke a predpokladajú, že v budúcnosti po spresnení dát úplne zanikne. Napriek tomu majú teleso pod neustálym dohľadom.
Ak by predsa len došlo k najhoršiemu, asteroid by spôsobil vážne regionálne škody. Vedci predpokladajú, že by teleso explodovalo ešte v atmosfére. Takýto výbuch by vyvolal silnú tlakovú vlnu schopnú ničiť budovy a lesy v okruhu desiatok kilometrov.
V prípade, že by asteroid prežil prelet atmosférou a dopadol na povrch, vytvoril by kráter s priemerom približne jeden kilometer. Vyvrhnutý materiál a zemetrasenie by následne výrazne poškodili oblasť v okruhu 10 až 20 kilometrov od miesta dopadu.