Katarína Jánošíková TASR
dnes 5. februára 2026 o 13:27
Čas čítania 0:32

Nové informácie o streľbe v Novom Meste nad Váhom. Šiestak strieľal už o deň skôr

Nové informácie o streľbe v Novom Meste nad Váhom. Šiestak strieľal už o deň skôr
Zdroj: Polícia SR-Trenčiansky kraj

Polícia začala trestné stíhanie pre výtržníctvo a preveruje nebezpečné správanie maloletého chlapca.

Vyšetrovateľ kriminálnej polície v Novom Meste nad Váhom začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva v súvislosti so streľbou na tamojšej Spojenej škole. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Vykonanými úkonmi bolo zároveň zistené, že maloletý chlapec sa obdobného konania dopustil aj v utorok (3. 2.) mimo priestorov školy, keď z airsoftovej zbrane jedenkrát vystrelil a zasiahol ďalšieho maloletého do oblasti dolnej končatiny. Aj v tomto prípade vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva,“ doplnila polícia.

Kriminalisti v súčasnosti pokračujú v procesných úkonoch, aby skutok objasnili. Polícia nateraz nemôže poskytnúť bližšie informácie, pretože prípad je citlivý a ide o maloletú osobu.

K streľbe na škole došlo v stredu (4. 2.), keď šiestak počas prestávky airsoftovou zbraňou postrelil dvoch spolužiakov do stehien. Žiakom spôsobil povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové lekárske ošetrenie.

Súvisiace témy:
Slovensko Školstvo
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
Najnovšie

