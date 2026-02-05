Polícia začala trestné stíhanie pre výtržníctvo a preveruje nebezpečné správanie maloletého chlapca.
Vyšetrovateľ kriminálnej polície v Novom Meste nad Váhom začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva v súvislosti so streľbou na tamojšej Spojenej škole. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vykonanými úkonmi bolo zároveň zistené, že maloletý chlapec sa obdobného konania dopustil aj v utorok (3. 2.) mimo priestorov školy, keď z airsoftovej zbrane jedenkrát vystrelil a zasiahol ďalšieho maloletého do oblasti dolnej končatiny. Aj v tomto prípade vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva,“ doplnila polícia.
Kriminalisti v súčasnosti pokračujú v procesných úkonoch, aby skutok objasnili. Polícia nateraz nemôže poskytnúť bližšie informácie, pretože prípad je citlivý a ide o maloletú osobu.
K streľbe na škole došlo v stredu (4. 2.), keď šiestak počas prestávky airsoftovou zbraňou postrelil dvoch spolužiakov do stehien. Žiakom spôsobil povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové lekárske ošetrenie.