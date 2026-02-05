Hlavné témy
TASR
dnes 5. februára 2026 o 15:59
Čas čítania 1:07

Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť. Na jej splnenie máš už len pár dní

Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť. Na jej splnenie máš už len pár dní
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Sociálna poisťovňa pripomína, že informáciu o novom poistnom už neposiela SZČO listom, ale nájdu ju na jej webstránke.

Sociálna poisťovňa (SP) pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám dátum splatnosti poistného. Odvody na sociálne poistenie v novej výške za mesiac január 2026 je potrebné uhradiť do 9. februára 2026.

SP odporúča SZČO a dobrovoľne poisteným osobám upraviť si výšku poistného v trvalom bankovom príkaze a skontrolovať správny variabilný aj špecifický symbol. Uviedol to hovorca SP Martin Kontúr.

Minimálne poistné sa zvyšuje na 303,11 eura mesačne

Spresnil, že minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO predstavuje od 1. januára 2026 sumu 303,11 eura mesačne. Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO je vo výške 5 557,26 eura.

Minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je od 1. januára 2026 vo výške 321,39 eura.
Upozornil, že v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu SP od 1. januára pripravila kalkulačky na výpočet poistného pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2026. Kalkulačky sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že informáciu o novom poistnom už neposiela SZČO listom, dotknuté subjekty ju nájdu na jej webstránke. SZČO, ktoré majú aktivovanú e-schránku na doručovanie, dostali všetky dôležité informácie o tejto zmene v elektronickej podobe priamo do e-schránky.

Kontúr dodal, že SP evidovala v roku 2025 takmer 212 535 povinne poistených SZČO. Z nich viac ako 207 928 platilo poistné z minimálneho vymeriavacieho základu a 72 z maximálneho vymeriavacieho základu. Minimálne poistné do SP tak podľa hovorcu platí asi 81 % SZČO.
Uzavrel, že správne a včas uhradené poistné napomáha vyhnúť sa prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať negatívny vplyv pri posudzovaní nároku na nemocenské a dôchodkové dávky v budúcnosti.

socialna poistovna
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Slovensko Peniaze
Domov
Zdieľať
Diskusia