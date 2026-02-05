Hlavné témy
TASR
dnes 5. februára 2026 o 20:33
Čas čítania 0:53

Na farme na juhu Slovenska potvrdili vtáčiu chrípku. Uhynulo tam 7 000 kusov hydiny

Na farme na juhu Slovenska potvrdili vtáčiu chrípku. Uhynulo tam 7 000 kusov hydiny
Zdroj: Vladimír Benko/TASR

Podozrenie na nákazu spôsobil úhyn asi 400 kusov moriek počas jedného dňa.

V schválenom komerčnom chove hydiny na farme Čalovec v okrese Komárno sa vyskytla vtáčia chrípka. Pozitívny výsledok vzoriek testovaných na vírus vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5N1 potvrdilo v stredu 4. februára Národné referenčné laboratórium.

Podozrenie na nákazu spôsobil úhyn asi 400 kusov moriek počas jedného dňa. V chove bolo spolu pôvodne 36 000 kusov hydiny. Mortalita v prvej infikovanej hale moriek už dosiahla 100 percent, k 5. februáru uhynulo 7 000 kusov, informoval hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý.


Všetky pohyby na farme od 3. februára zastavili. Prevádzkovateľovi nariadili veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat. Počas štvrtka presunuli techniku spolu s depopulačnou jednotkou zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) do ohniska. Začiatok depopulácie farmy plánovali na piatok 6. februára. Podľa odhadov by mali depopulačné práce trvať dva až tri dni.

ilustračný záber
ilustračný záber Zdroj: Vladimír Benko/TASR


Vymedzené reštrikčné pásmo pozostáva z ochranného pásma v polomere minimálne tri kilometre od ohniska. Nachádzajú sa v ňom katastrálne územia obcí Čalovec, Kameničná, časť Balvany, Okoličná na Ostrove, časť Štúrová v územnej pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Komárno.


Pásmo dohľadu je určené v polomere minimálne 10 kilometrov od ohniska. Zahŕňa katastrálne územia mesta Kolárovo, obcí Bodzianske Lúky, Lipové, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Zlatná na Ostrove, Veľké Kosihy, časť Okánikovo, Kameničná a mesta Komárno, časť Čerhát, Hadovce, Nová Stráž, Nový Pavol, Kava, Vrbová nad Váhom.

