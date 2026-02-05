Rozhodnutia slovenskej vlády v Bruseli vyvolali obavy pre ich možný rozpor s hodnotami EÚ a potenciálne oslabenie schopnosti krajiny bojovať proti korupcii a chrániť úniové fondy.
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) budú nasledujúcu stredu na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu rokovať s predstaviteľmi Komisie a Rady Európskej únie o stave právneho štátu a základných práv na Slovensku a možnom vplyve situácie na fondy EÚ.
Vyrušila ich kontroverzná reforma
„Očakáva sa, že poslanci budú biť na poplach v súvislosti s najnovšou kontroverznou reformou na Slovensku, ktorá ruší Úrad na ochranu oznamovateľov (a nahrádza ho novým úradom, pozn. TASR). Tento krok bol kritizovaný ako nezlučiteľný so smernicou EÚ o ochrane oznamovateľov a Komisia preto začala konanie o porušení povinnosti (infringement),“ píše sa na stránke EP. Ústavný súd SR pozastavil zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov až do konečného rozhodnutia o ústavnosti prijatého zákona.
Predchádzajúce rozhodnutia slovenskej vlády podľa vyhlásenia zverejneného na stránke EP vyvolali v Bruseli obavy pre ich možný rozpor s hodnotami EÚ a potenciálne oslabenie schopnosti krajiny bojovať proti korupcii a chrániť únijné fondy. Europoslanci sa tiež zrejme vyjadria k nedávnym ústavným zmenám, reformám verejnoprávneho vysielateľa či požiadavkám na transparentnosť pre mimovládne organizácie a zmenám v Trestnom zákone.
Rozprava je naplánovaná na stredu, následné hlasovanie o uznesení na ďalšom plenárnom zasadnutí v marci. Europarlament sa zaoberal situáciou na Slovensku aj v septembri minulého roka po návštevách krajiny poslancami z Výboru pre kontrolu rozpočtu (CONT) a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) v prvej polovici predošlého roka.