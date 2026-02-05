Za rýchlu jazdu dostal pokutu vo výške 800 €.
Sedemdesiatosemročný vodič jazdil v nedeľu (1. 2.) na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy rýchlosťou 201 kilometrov za hodinu. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
„Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 91 kilometrov za hodinu v úseku, kde je povolená rýchlosť 110 kilometrov za hodinu,“ spresnila polícia. Doplnila, že za rýchlu jazdu mu policajti uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur.
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
5. februára 2026 o 11:43 Čas čítania 1:01 Štát ponúka na predaj dom už za 4 080 eur. Ak ho chceš kúpiť, musíš splniť tieto podmienky