Rusi zasiahli psí útulok na Ukrajine: Na mieste zahynulo množstvo zvierat

Ruský dron zasiahol v piatok ráno útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom, podľa zamestnancov, zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.
Útok sa stal okolo 9.00 h miestneho času (08.00 h SEČ), povedala zamestnankyňa útulku.
„Je to strašné. Psy boli roztrhané šrapnelmi, kúsky ich tiel sa zachytili na oplotení,“ uviedla jedna z dobrovoľníčok.
Útulok pre zvieratá, známy pod názvom „Daj labku, kamarát“, leží asi 30 kilometrov od frontovej línie v ukrajinskom meste Záporožie a už viac ako desať rokov sa venuje záchrane zvierat.
Podľa záchranárov ruský dronový útok na farmu v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny v októbri minulého roka zabil približne 13-tisíc ošípaných. Mesiac predtým ruský útok na jazdecký klub neďaleko Kyjeva zabil sedem koní.