TASR
dnes 7. februára 2026 o 6:27
Čas čítania 0:29

Rusi zasiahli psí útulok na Ukrajine: Na mieste zahynulo množstvo zvierat

Rusi zasiahli psí útulok na Ukrajine: Na mieste zahynulo množstvo zvierat
Zdroj: TASR/AP

„Je to strašné. Psy boli roztrhané šrapnelmi, kúsky ich tiel sa zachytili na oplotení,“ uviedla jedna z dobrovoľníčok.

Ruský dron zasiahol v piatok ráno útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom, podľa zamestnancov, zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším. 

Útok sa stal okolo 9.00 h miestneho času (08.00 h SEČ), povedala zamestnankyňa útulku.
„Je to strašné. Psy boli roztrhané šrapnelmi, kúsky ich tiel sa zachytili na oplotení," uviedla jedna z dobrovoľníčok.


Útulok pre zvieratá, známy pod názvom „Daj labku, kamarát“, leží asi 30 kilometrov od frontovej línie v ukrajinskom meste Záporožie a už viac ako desať rokov sa venuje záchrane zvierat.

Podľa záchranárov ruský dronový útok na farmu v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny v októbri minulého roka zabil približne 13-tisíc ošípaných. Mesiac predtým ruský útok na jazdecký klub neďaleko Kyjeva zabil sedem koní.

útulok na ukrajine
Zdroj: TASR/AP
