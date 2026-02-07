Hlavné témy
Lukáš Turčan
dnes 7. februára 2026 o 17:53
Čas čítania 0:39

Známy žilinský klub ľudí pozýval na „Epstein Party“. Polícia kontroverznú reklamu preveruje

Známy žilinský klub ľudí pozýval na „Epstein Party“. Polícia kontroverznú reklamu preveruje
Zdroj: Unsplash/Elena De Soto/volně k užití

Žilinský nočný klub EnjoyClub sa dostal do centra pozornosti po zverejnení nevhodnej pozvánky na podujatie s názvom „Epstein Party“.

Reklamné materiály, ktoré odkazovali na zosnulého amerického finančníka a odsúdeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, vyvolali na sociálnych sieťach vlnu pobúrenia. Informovali o tom Aktuality.

Kontroverziu vyvolala explicitná fotka s nevhodným textom, ktorý naznačoval vstup pre dievčatá od 15 rokov, prípadne aj mladšie osoby v sprievode sestry. Súčasťou pozvánky bolo aj tvrdenie, že „mladé dievčatá pijú vždy zadarmo“.

Polícia sa príspevkom zaoberá

Polícia pre Aktuality potvrdila, že sa reklamou zaoberá. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzany Šefčíkovej je vec v súčasnosti riešená ako podozrenie zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku: Vzhľadom na vykonávanie potrebných úkonov nie je nateraz možné poskytnúť bližšie informácie,“ tvrdí Šefčíková. Zároveň dodala, že právna kvalifikácia prípadu sa môže zmeniť: „V závislosti od ďalšieho dokazovania a zistených skutočností nie je vylúčené, že vec môže byť neskôr prekvalifikovaná, a to vrátane posúdenia ako trestného činu.“

Vedenie klubu reagovalo vyhlásením, že cieľom kampane bolo „otvoriť tému“, ktorú podľa nich mladí ľudia prehliadajú.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa *enjoyclub (@enjoyclub_za)

