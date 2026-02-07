Žilinský nočný klub EnjoyClub sa dostal do centra pozornosti po zverejnení nevhodnej pozvánky na podujatie s názvom „Epstein Party“.
Reklamné materiály, ktoré odkazovali na zosnulého amerického finančníka a odsúdeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, vyvolali na sociálnych sieťach vlnu pobúrenia. Informovali o tom Aktuality.
Kontroverziu vyvolala explicitná fotka s nevhodným textom, ktorý naznačoval vstup pre dievčatá od 15 rokov, prípadne aj mladšie osoby v sprievode sestry. Súčasťou pozvánky bolo aj tvrdenie, že „mladé dievčatá pijú vždy zadarmo“.
Polícia sa príspevkom zaoberá
Polícia pre Aktuality potvrdila, že sa reklamou zaoberá. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzany Šefčíkovej je vec v súčasnosti riešená ako podozrenie zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku: „Vzhľadom na vykonávanie potrebných úkonov nie je nateraz možné poskytnúť bližšie informácie,“ tvrdí Šefčíková. Zároveň dodala, že právna kvalifikácia prípadu sa môže zmeniť: „V závislosti od ďalšieho dokazovania a zistených skutočností nie je vylúčené, že vec môže byť neskôr prekvalifikovaná, a to vrátane posúdenia ako trestného činu.“
Vedenie klubu reagovalo vyhlásením, že cieľom kampane bolo „otvoriť tému“, ktorú podľa nich mladí ľudia prehliadajú.