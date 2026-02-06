Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Lukáš Turčan
dnes 6. februára 2026 o 17:43
Čas čítania 0:18

TEDi upozorňuje na nebezpečný produkt, ktorý museli stiahnuť z predaja. Ak ho máš doma, vráť ho

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
TEDi upozorňuje na nebezpečný produkt, ktorý museli stiahnuť z predaja. Ak ho máš doma, vráť ho
Zdroj: Wiki Commons/WrS.tm.pl

Produkt bol na trhu vyše pol roka.

Známy obchodný reťazec TEDi na svojom webe zákazníkov upozorňuje na nebezpečný produkt, ktorý sťahuje z predaja. Konkrétne ide o výrobok 6 ks lietadlá s číslom tovaru: 58530001261000000200.

„Skúšky výrobkov preukázali výskyt malých častí. Malé časti môžu byť nebezpečné pre
zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať.“ tvrdia na webe.

Výrobok bol v predaji od 2. júla 2025 do 30. januára 2026. Reťazec informuje, že tovar možno vrátiť alebo vymeniť za iný na akejkoľvek pobočke.

škodlivý výrobok
Zdroj: tedi.com
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko News
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 3 hodinami
Aktuálne: Lavína vo Vysokých Tatrách zabila dvoch ľudí
Aktuálne: Lavína vo Vysokých Tatrách zabila dvoch ľudí
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
pred 2 hodinami
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
včera o 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 14:04
Finančná správa chystá veľké kontroly kaderníctiev a kozmetických salónov. Pri zistení nedostatkov hrozia pokuty až 40 000 eur
Finančná správa chystá veľké kontroly kaderníctiev a kozmetických salónov. Pri zistení nedostatkov hrozia pokuty až 40 000 eur
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
1
pred 3 dňami
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
1
30. 1. 2026 20:00
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
včera o 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
3
29. 1. 2026 15:10
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Lifestyle news
Založila si Ariana Grande tajný profil na Instagrame? Fanúšikovia riešia kontroverzný obsah a zvláštne príspevky s jedlom
pred 3 hodinami
Gabryell po koncerte skončil v nemocnici so zápalom: „Keď sa to zopakuje, budem musieť so shows skončiť“
pred 3 hodinami
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbehu po tretej časti
dnes o 14:34
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
dnes o 13:48
Relácia 5 proti 5 sa po rokoch vracia na obrazovky. Novým moderátorom bude Andy Kraus
dnes o 13:34
Times Square po bratislavsky. Toto sú najlepšie reakcie internetu na veľkoplošnú obrazovku na Kukučínovej
dnes o 12:32
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty, ktoré nájdeš len tu
dnes o 12:16
Ikonický sakura festival pri Mount Fuji končí. Dôvodom je správanie turistov
dnes o 11:49
Louvre ukázal poškodenú korunu cisárovnej po októbrovej lúpeži. Pokúsia sa ju zreštaurovať
dnes o 11:02
Nenávisť na internete má reálne dôsledky. Influencerka Domi Alagia to odhaľuje v novom dokumente
dnes o 10:18
Slovensko Všetko
Aktuálne: Lavína vo Vysokých Tatrách zabila dvoch ľudí
pred 3 hodinami
Aktuálne: Lavína vo Vysokých Tatrách zabila dvoch ľudí
Pád lavíny podľa polície neprežili dvaja muži.
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
pred 2 hodinami
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
VIDEO: 18-ročný vodič pod vplyvom THC unikal policajtom. V aute viezol opité deti
dnes o 12:43
VIDEO: 18-ročný vodič pod vplyvom THC unikal policajtom. V aute viezol opité deti
Smer chce vymeniť Maroša Žilinku ešte pred voľbami. Toto sú dvaja možní kandidáti
dnes o 13:37
Smer chce vymeniť Maroša Žilinku ešte pred voľbami. Toto sú dvaja možní kandidáti
Upozornenie pre rodičov: Z predaja sťahujú výrobky Nutrilon
pred 46 minútami
Upozornenie pre rodičov: Z predaja sťahujú výrobky Nutrilon
Kaliňák: Rezort obrany upraví svietivosť LED obrazovky na Kukurici. Reaguje na kritiku primátora mesta
pred 3 hodinami
Kaliňák: Rezort obrany upraví svietivosť LED obrazovky na Kukurici. Reaguje na kritiku primátora mesta
Slovensko Všetko
Aktuálne: Lavína vo Vysokých Tatrách zabila dvoch ľudí
pred 3 hodinami
Aktuálne: Lavína vo Vysokých Tatrách zabila dvoch ľudí
pred 2 hodinami
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
dnes o 12:43
VIDEO: 18-ročný vodič pod vplyvom THC unikal policajtom. V aute viezol opité deti
Zahraničie Všetko
Olympiáda v ohrození? Medzi športovkyňami sa šíri nákazlivý vírus spôsobujúci črevné problémy
pred hodinou
Olympiáda v ohrození? Medzi športovkyňami sa šíri nákazlivý vírus spôsobujúci črevné problémy
2. 2. 2026 16:38
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
1. 2. 2026 15:44
VEĽKÁ ZMENA: EÚ schválila nové pravidlá pre aerolinky. Dočkáme sa konečne bezplatnej príručnej batožiny?
Ekonomika Všetko
Do konkurzu ide ďalšia slovenská firma. Desiatky zamestnancov prišli o prácu
včera o 11:02
Do konkurzu ide ďalšia slovenská firma. Desiatky zamestnancov prišli o prácu
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
včera o 09:41
Kto sú najzamestnávatelia roka 2025 na Slovensku? Uspelo Tesco, Penta Hospitals či Magistrát hlavného mesta Bratislavy

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
pred 2 dňami
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
Prečo peniaze nevracali a aké dôsledky môžu mať kauzy tzv. haciend pre Slovensko?
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
pred 2 dňami
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
pred 2 dňami
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
2
pred 3 dňami
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
29. 1. 2026 9:30
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia