Produkt bol na trhu vyše pol roka.
Známy obchodný reťazec TEDi na svojom webe zákazníkov upozorňuje na nebezpečný produkt, ktorý sťahuje z predaja. Konkrétne ide o výrobok 6 ks lietadlá s číslom tovaru: 58530001261000000200.
„Skúšky výrobkov preukázali výskyt malých častí. Malé časti môžu byť nebezpečné pre
zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať.“ tvrdia na webe.
Výrobok bol v predaji od 2. júla 2025 do 30. januára 2026. Reťazec informuje, že tovar možno vrátiť alebo vymeniť za iný na akejkoľvek pobočke.